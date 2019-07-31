Серию мультфильма «Маша и Медведь» посмотрели на YouTube более 4 млрд раз

Москва, 31 июля. Одна из серий российского мультсериала «Маша и Медведь» набрал более четырех миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube. Об этом сообщает пресс-служба анимационной студии «Анимаккорд», которая занимается производством мультсериала.

Серия «Маша плюс каша» набрала более четырех миллиардов просмотров на YouTube. При этом официальный YouTube-канал мультсериала, насчитывает более 24 миллионов подписчиков, а общее количество просмотров контента достигло 50 миллиардов.

«Сегодня единственный анимационный ролик, который входит в топ-10 самых просматриваемых видео на YouTube за все время существования платформы, «Маша плюс каша», набрал более четырех миллиардов просмотров», — говорится в сообщении.

Эпизод «Маша плюс каша» занимает четвертую строчку в списке самых просматриваемых роликов на YouTube. В январе 2019 года эпизод вошел в книгу мировых рекордов Гиннесса, став самым просматриваемым мультфильмом на видеохостинге.

Мультсериал «Маша и Медведь» выходит с 2009 года. За это время мультфильм завоевал любовь зрителей во всем мире. Мультфильм переведен на 36 языков и демонстрируется более чем в 100 странах мира.