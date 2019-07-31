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Жители Рязани поддержали идею поставить первый в РФ памятник росгвардейцам

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Жители Рязани поддержали идею поставить первый в РФ памятник росгвардейцам

Рязань, 31 июля. Первый в стране памятник военнослужащим Росгвардии появится в Рязани, сообщили в пресс-службе областного отделения ведомства.

Монумент увековечит память о правоохранителях, которые погибли во время исполнения служебных обязанностей. Инициативу предложили ветераны ОМОН и СОБР управления Росгвардии по Рязанской области.

Кавалер Ордена Мужества Олег Лагуткин заявил, что местные жители поддержали эту идею. Голосование проводилось на сайте городской администрации.

Автором 11-метровой стелы с силуэтами журавлей стал скульптор Александр Рожников. На гранитном постаменте появятся три бронзовые фигуры воинов. За героизм в регионе награждены 38 росгвардейцев, десять из них посмертно.

Ранее сообщалось, что в Севастополе росгвардеец вытащил женщину-водителя из горящего автомобиля.

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