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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2019 года

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ФИФА назвала претендентов на звание лучшего игрока 2019 года

Цюрих, 31 июля. Международная федерация футбола (ФИФА) назвала 10 претендентов на звание лучшего игрока 2019 года. Об этом говорится на сайте организации.

Церемония вручения ежегодных наград ФИФА пройдет 23 сентября в театре «Ла Скала» в Милане. Выбрать лучшего футболиста болельщики могут с помощью голосования на сайте Международной федерации футбола.

На награду лучшему футболисту года по версии ФИФА претендуют Криштиану Роналду, Фрэнки Де Йонг, Матийс Де Лигт, Харри Кейн, Эден Азар, Садио Мане, Килиан Мбаппе, Лионель Месси, Мохамед Салах и Виргил ван Дейк.

Напомним, ежегодную награду лучшему футболисту по версии ФИФА вручают с 1991 года. С 2010 по 2015 год лучшему футболисту года вручали «Золотой мяч ФИФА». Эта награда была создана в результате объединения наград «Игрок года ФИФА» и «Золотой мяч (France Football)».

В 2016 году ФИФА и французское издание прекратили сотрудничество. С 2016 года награды снова вручают раздельно. Выбор лучшего игрока ФИФА определяется с помощью голосования The Best FIFA Football Awards.

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Источник: The Best FIFA Football Awards
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