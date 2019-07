Вашингтон, 31 июля. Президент США Дональд Трамп назвал фейк о «российском вмешательстве» величайшей аферой в истории США. Так он прокомментировал решение суда, который отклонил иск Национального комитета Демократической партии.

Such a great victory in court yesterday on the Russian Hoax, the greatest political scam in the history of our Country. TREASON! Hopefully, the Attorney Generel of the United States, and all of those working with him, will find out, in great detail, what happened. NEVER AGAIN!!!!