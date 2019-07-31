Вашингтон, 31 июля. Президент США Дональд Трамп назвал фейк о «российском вмешательстве» величайшей аферой в истории США. Так он прокомментировал решение суда, который отклонил иск Национального комитета Демократической партии.

«Вчера в суде произошла великая победа над «российской мистификацией», величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательство! Надеюсь, что генпрокурор США и все, кто с ним работает, выяснят во всех деталях, что произошло. Больше мы этого не допустим!» — пишет Трамп в Twitter.

Such a great victory in court yesterday on the Russian Hoax, the greatest political scam in the history of our Country. TREASON! Hopefully, the Attorney Generel of the United States, and all of those working with him, will find out, in great detail, what happened. NEVER AGAIN!!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 июля 2019 г.

Напомним, что в апреле прошлого года Демократическая партия подала иск против России, Главного управления Генштаба ВС РФ, президента Crocus Group Араса Агаларова, портала WikiLeaks, президента США Дональда Трампа, его сына Трампа-младшего и ряда чиновников, приближенных к американскому лидеру.

Демократы утверждали, что Трамп якобы вступил в сговор с Россией и WikiLeaks, чтобы обнародовать письма Демпартии и обрушить рейтинг баллотирующейся в президенты Хиллари Клинтон. Однако американский суд отклонил этот иск.

Таким образом, в США вот уже второй раз опровергается предположение о «вмешательстве России» в американские выборы 2016 года. В конце мая Роберт Мюллер, который вел данное дело, заявил, что складывает с себя полномочия спецпрокурора США и покидает Минюст.

Это стало результатом провала расследования о «вмешательстве России», которое проводилось около двух лет и обошлось бюджету США в 30 млн долларов, но так ни к чему и не привело. Чиновник был вынужден признать, что никакого «сговора» между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Примечательно, что в отставку также ушел заместитель генпрокурора США Род Розенстайн.

По словам президента РФ Владимира Путина, расследование по вмешательству является попыткой противников Трампа оправдать неудачу его оппонента на выборах. Сам Трамп тоже отрицает факт вмешательства, считая развернутую против России кампанию «охотой на ведьм».