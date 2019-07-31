В Госдуме разъяснили приказ Шойгу создать штаб по тушению лесных пожаров

Министр обороны РФ Сергей Шойгу распорядился создать оперативный штаб для координации действий при тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Ранее президент России Владимир Путин дал поручение руководству Минобороны помочь в тушении лесных пожаров.

«По указанию министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу в национальном центре управления обороной РФ создан оперативный штаб для координации деятельности сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае», — сообщили в МО РФ.

Председатель комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник Владимир Шаманов разъяснил смысл приказа руководства Минобороны по созданию штаба для тушения лесных пожаров.

«Это общемировая практика, — отметил Шаманов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Когда происходят большие стихийные бедствия, для ликвидации их последствий армия повсеместно привлекается для решения поставленных задач», — объяснил он.

Шаманов напомнил о подобной практике после аварии на японской атомной станции «Фукусима» в 2011 году и после землетрясений в Китае. Глава комитета ГД по обороне признал, что, к сожалению, ситуация с лесными пожарами в Красноярском крае сложилась очень серьезная.

«Сегодня масштаб пожаров в дальневосточной сибирской зоне, к сожалению, превысил возможности министерства по чрезвычайным ситуациям. Тем более, что очаги разрастания бедствия в основном находятся в труднодоступных местностях. А самая высокопроходимая техника, как известно — у наших вооруженных сил. Поэтому идет срочное переоснащение самолетов ИЛ-76 комплектами специального оборудования с дополнительными опциями, также готовятся общевойсковые и десантные подразделения для решения задач по борьбе с пожарами на больших массивах тайги», — подчеркнул Владимир Шаманов.

Ранее в ведомстве Сергея Шойгу сообщили, что Минобороны РФ создает авиационную группировку для оказания помощи в тушении лесных пожаров в Красноярском крае. Для этих целей будет выделено десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ. Летательные аппараты будут оборудованы специальными водосливными устройствами.

Экипажи, которые задействуют в тушении пожаров, имеют специальную подготовку и ранее неоднократно выполняли аналогичные задачи в различных российских регионах, сообщили в МО РФ.

В правительстве России площадь лесных пожаров оценивают в 2,7 млн гектаров, что на 12% больше, чем в прошлом году. Режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров введен в пяти регионах страны, самая острая ситуация складывается в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии, сообщили в Минприроды РФ.