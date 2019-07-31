Адвокат рассказал, чем рискуют сборщики личных данных силовиков в Сети

Ничто не мешает российским спецслужбам начать оперативную разработку тех либеральных активистов, которые собирают и тиражируют личные данные правоохранителей в Интернете. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил известный российский адвокат и журналист Дмитрий Аграновский.

Так называемый «антикоррупционный проект «Сканер» решил начать кампанию по «публичному осуждению» правоохранителей, задерживавших участников незаконных акций оппозиции в Москве. Главным образом «Сканер» интересуют те, кто встал на пути протестующих во время несогласованного митинга 27 июля.

Первый вопрос, который возникает у стороннего наблюдателя, — зачем это делается? Не из простого же любопытства.

В группе «Сканера» «ВКонтакте» подробно описывается механизм «общественного правосудия».

«Активисты проводят расследование преступлений того или иного чиновника-жулика, мента-громилы и т. д. В Сети методом случайной выборки из числа желающих формируется суд присяжных из двенадцати человек, который изучает собранные доказательства, а затем или признает подсудимого невиновным, или приговаривает его к публичной гражданской казни (общественному бойкоту). Затем обвинительное заключение как можно шире расшаривается по социальным сетям и доводится до сведения всего круга общения преступника и его семьи. История преступлений любого такого персонажа должна висеть на каждом виртуальном заборе в социальных сетях, быть в каждом почтовом ящике в его районе..»

Подобные инициативы имели место и ранее. После разгона митинга «в поддержку» уже освобожденного на тот момент журналиста Ивана Голунова «активисты» выявили личность сотрудника полиции, который задерживал женщину с конституцией в руках. Вскоре на страничке этого полицейского появилось множество угроз, в том числе в адрес его близких.

Очевидно, что подобная деятельность в конечном счете имеет цель запугать правоохранителей, заставить их вести себя пассивно — даже в случае, когда возникает угроза общественной безопасности и в открытую нарушается закон.

«Если приведенная экспертиза текстов, высказываний покажет, что в них есть угрозы и оскорбления, то организаторов таких проектов можно и нужно привлекать к ответственности, — рассказал Аграновский. — Лично мне уже поступали угрозы люстрации от разных людей, именующих себя «оппозиционерами», за некоторые мои публичные высказывания. Поскольку в данном случае я явно не на стороне «протестующих».

Если же явных угроз и оскорблений нет, то, по словам адвоката, доказать, что создатели проектов, подобных «Сканеру», что-то нарушают, сложно. Но все-таки можно.

«Если просто будут собраны базы данных и в них не будет персональных данных, не подлежащих разглашению без согласия их носителя, то сложно найти закон, который они нарушают. Однако в некоторых случаях таких деятелей можно привлекать за нарушение закона о защите персональных данных», — считает собеседник ФАН.

По словам Аграновского, если бы он участвовал в деле о защите чести и достоинства, ему сложно было бы найти оскорбление в призыве везде размещать информацию о сотрудниках правоохранительных органов, чтобы за них «стало стыдно даже собственным детям».

«Конечно, такого рода проекты, как «Сканер», — это повод для массы оскорбительных комментариев в отношении сотрудников МВД. Однако в данном случае привлечь за оскорбления можно не организаторов, а самих комментаторов. Поскольку Верховный суд России после того, как несколько раз за комментарии пользователей наказывали СМИ и блогеров, сделал уточнение, что это неправильно. Необходимо выявлять непосредственно комментаторов и их привлекать к ответственности», — рассказал адвокат.

В демократическом обществе, каковое без сомнения имеет место быть в России, СМИ и общество в праве контролировать органы власти, если речь не идет о какой-то секретной информации, считает собеседник ФАН.

«Вот только провести грань между добросовестным контролем и злоупотреблениями сложно. Российские суды, точно так же как и европейские, отдают приоритет свободе слова, свободе прессы, свободы контроля за действиями властей», — отметил Дмитрий Аграновский.

При этом, по его мнению, ничто не мешает российским спецслужбам оперативно «разрабатывать» создателей таких сайтов.

«В каком-то смысле в таких проектах есть и польза, поскольку они выявляют граждан, склонных к антигосударственной деятельности, или тех, чьи следы ведут за пределы Российской Федерации. Это такая превентивно-оперативная работа», — резюмировал собеседник ФАН.

Проект «Антимайдан» уже направил официальное обращение на имя генпрокурора РФ Юрия Чайки с просьбой проверить законность деятельности проекта «Сканер» по сбору персональных данных правоохранителей, принимавших участие в задержании провокаторов на незаконной акции 27 июля.

Кстати, руководителем проекта «Сканер» предположительно является некто Руслан Левиев (по паспорту — Карпук). По информации издания «Ньюс-фронт», он через украинского депутата Антона Геращенко в связке с «фондом Навального» выполнял задания западных спецслужб. Одно из них — сбор компроматов на российских военнослужащих и на Минобороны в целом, причем на основе, главным образом, собственных домыслов.

Стоит добавить, что некоторые реплики администраторов ресурсов проекта «Сканер» в соцсетях заставляют усомниться, что они написаны людьми, для которых родным языком является русский.

«Мы не призываем никого угрожать. Те, кто угрожает — полоумки! Держите себя в руках! За это можно понести криминальную ответственность», — заявил, в частности, админ паблика «Сканера» в одной из соцсетей.

«Криминальная ответственность»? Написать такое житель России попросту не мог.