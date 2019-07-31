Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий среды, 31 августа.

Российский астролог Василиса Володина рассказала, каким будет предстоящий август для знаков зодиака. Астролог Василиса Володина сделала прогноз на предстоящий август.

Ответственность за гибель российских журналистов в ЦАР несет лично Михаил Ходорковский, считает член Совфеда Сергей Цеков. Ходорковский мог лично организовать провокацию против погибших в ЦАР журналистов.

Назван масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ. Бывший депутат Рады назвал масштаб увольнений военнослужащих из ВСУ.

Взрыв газа произошел в населенном пункте Боровский Тюменской области, в результате происшествия погибли два человека. Взрыв газа прогремел в доме под Тюменью, есть жертвы.

Американский суд закрыл дело о «российском взломе» сервером Демократической партии США. Суд в США признал фейком обвинения в адрес РФ во взломе серверов Демпартии.

«Нафтогаз» подал в суд в Гааге иск с требованием взыскать с РФ 5,2 млрд долларов из-за потери активов в Крыму. Политолог рассказал, как Украина фактически признала Крым российским.

Первым признаком алкоголизма является дрожь в руках и во всем теле человека, пишет «Медик Форум», ссылаясь на специалистов. Медики назвали первый признак алкоголизма.

Переполненность Конденги в сочетании с плохими условиями содержания спровоцировали мятеж 22 июля 2019 года. Около 600 политзаключенных устроили бойню в центральной тюрьме в столице Камеруна.

Николай Голомша заявил, что решать вопрос гражданской войны в Донбассе нужно «милитарным путем». Генпрокуратура Украины призвала к «большей жестокости» в Донбассе.

Украинский политолог Михаил Погребинский считает, что бывший президент Украины Петр Порошенко не вернется на родину. Погребинский оценил вероятность возвращения Порошенко на Украину.