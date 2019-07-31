Детский омбудсмен призывала оградить детей от участия в нелегальных флешмобах оппозиции

Москва, 31 июля. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала организаторов незаконных митингов не привлекать к участию детей.

Кузнецова отметила, что на несанкционированном митинге в Москве 27 июля присутствовало большое число несовершеннолетних детей. Омбудсмен подчеркнула, что на несанкционированной акции отсутствовали элементарные меры безопасности.

«Уже не раз говорили: оставьте детей в покое! Неуправляемое движение, неясный маршрут, отсутствие элементарной безопасности — как при таких условиях можно обеспечить детям защиту? О чем думают те люди, которые не только не препятствуют, но и завлекают детей на несанкционированные шествия?» – возмутилась Кузнецова.

Омбудсмен добавила, что независимо от политических взглядов, «дети — это свято, а их безопасность — незыблемая ценность». Кузнецова отметила, что молодое поколение очень активно, ему искренне хочется действовать на благо страны, однако манипуляторы используют детей для удовлетворения своих политических амбиций и участия в нелегальных флешмобах.

«Не надо манипуляций. Энергия должна быть направлена на саморазвитие, созидание, а не на удовлетворение чьих-то политических амбиций, тем более связанных с риском для здоровья, может, и жизни», — заявил Кузнецова.

По словам омбудсмена, на незаконной акции в Москве были задержаны несколько несовершеннолетних, в их отношении были составлены административные протоколы за провокации. Однако в настоящий момент остается только лишь смотреть и ждать, пока не случится беда, если у организаторов этих незаконных акций не проснется понимание и ответственность хотя бы за детей.

В минувшую субботу в центре столицы так называемая «оппозиция» организовала митинг из-за отказа Мосгоризбиркома регистрировать на выборы в Мосгордуму кандидатов, уличенных в подделке подписей. В числе пойманных на рисовании подписей оказались соратники скандального блогера Алексея Навального. Юрист так называемого ФБК Любовь Соболь принесла в избирком 14% поддельных подписей, а у лидера «Партии перемен» Дмитрия Гудкова выявили 18,4% недействительных подписей.

Участники несогласованного с властями города митинга провоцировали сотрудников правоохранительных органов и росгвардейцев: бросали в них куски асфальта и бутылки, а также нападали с перцовыми баллонами. Сотрудники правоохранительных органов действовали жестко, но аккуратно: они выделяли из толпы провокаторов и уводили их.

По итогам митинга правоохранители составили 1,23 тысячи протоколов об административных правонарушениях, в том числе полиция составила протоколы и в отношении семи родителей несовершеннолетних участников незаконного митинга.