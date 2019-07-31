Дорожные камеры в Подмосковье будут распознавать мотогонщиков со спины

Москва, 31 июля. Камеры дорожного видеонаблюдения в Подмосковье расположат по направлению движения транспортного потока. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства транспорта.

Цель данного мероприятия — зафиксировать нарушения байкеров. Законодательством закреплено, что камеры фотофиксации должны быть установлены по разным направлениям движения. Фоторегистраторы, которые фиксируют задний номер, уже работают. В настоящее время компетентные органы делают все возможное для организации работы регистраторов по всей области.

«Считаю, что эта мера очень актуальная, но госномер на мотоцикле может быть прикреплен так, что камера его не распознает. Следует усилить контроль и в данном направлении», ‒ полагает автоэксперт Алексей Гурьев

Отмечается, что водитель, который управляет транспортным средством с неидентифицированным номером, может быть оштрафован на 5 тысяч рублей или лишиться прав на срок от одного до трех месяцев.

Согласно правилам дорожного движения, водители мотоциклов – полноправные участники движения. Но по факту они защищены меньше, чем автомобилисты.

«Многие, управляя мотоциклом, больше думают о престиже. Поэтому часто молодые люди превышают скорость. Опытные люди не торопятся и действуют четко в экстренных ситуациях», ‒ рассуждает руководитель домодедовского отделения мотоклуба «Ночные волки» Михаил Качурин.

Байкерам разрешено ездить между рядами. Но в случае ДТП именно мотоциклист признается виновным. Поэтому все больше байкеров ездят с видеорегистратором на шлеме, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Уточняется, что за первые полгода в регионе зафиксировано 89 ДТП с участием мотоциклистов, в которых погибли 13 водителей, а 84 человека получили травмы. Решение развернуть камеры преимущественно на федеральных дорогах по направлению движения транспортного потока поможет фиксировать нарушения скоростного режима, проезд на красный свет, по обочине и встречной полосе всех видов транспортных средств.