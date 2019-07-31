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Названы бренды-лидеры на рынке смартфонов

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Названы бренды-лидеры на рынке смартфонов

Москва, 31 июля. Эксперты из Strategy Analytics подсчитали долю производителей смартфонов на мировом рынке. Выяснилось, что по итогам второго квартала 2019 года лидерство по продажам удерживает южнокорейская компания Samsung, которая завладела 22% рынка, на втором месте — китайская Huawei (17%), а на третьем — Apple (11%).

При этом поставки смартфонов снизились на 3% по сравнению со вторым кварталом 2018 года, составив 341,4 млн экземпляров. В то же время эксперты утверждают, что данное падение нельзя назвать серьезным, особенно, учитывая роста спроса на смартфоны в Китае.

Ранее сообщалось, что китайская компания Xiaomi разработала игровой смартфон на игровой платформе Helio G90T. По сообщению известного инсайдера Sudhanshu Ambhore, новинка выйдет на рынок в конце августа, работы над ней уже завершены.

Информация о новом гаджете появилась в Twitter индийского отделения компании. В настоящий момент неизвестны какие-либо данные о новинке, в тизерной картинке говорится, что устройство будет игровым.

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