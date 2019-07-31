Сбербанк улучшил прогноз по курсу рубля к доллару

Москва, 31 июля. Сбербанк снизил прогноз по среднему курсу доллара на 2019 год: с 68,5 рубля за доллар до 64,5 рубля за доллар. Соответствующая информация содержится в презентации Сбербанка к отчетности по МСФО за первое полугодие 2019 года.

Отмечается, что средний курс доллара Сбербанк теперь прогнозирует на уровне 65 рублей в 2020 году. При этом ранее финансовая организация ожидала 69 рублей за доллар​​​. Вместе с этим, банк сохранил свой прогноз на 2021 год, согласно которому доллар будет стоить 65,5 рубля, передает РИА Новости.

В свою очередь, МЭР России прогнозирует средний курс на уровне 63,9 рубля, а в 2020 году — 63,8 рубля.

Напомним, в феврале Сбербанк изменил прогноз по курсу рубля к доллару на 2019 год с 65 рублей за доллар до 68,5 рубля.