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Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

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Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

В Совете Федерации заявили, что готовы еще раз проанализировать законодательство и вновь ввести уголовное наказание за домашнее насилие — такую возможность не исключает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Домашнее насилие в России остается невидимым для официальной статистики, но расцветает под прикрытием закона о декриминализации побоев в семье. Лидер «Сильной России» Антон Цветков предлагает свои механизмы защиты женщин, а его предложения комментируют эксперты и руководители кризисных центров. 

Существует так называемая «Стамбульская конвенция» — международное соглашение Совета Европы против насилия в отношении женщин и насилия в семье. С 2011 года ее подписали 46 стран и Евросоюз. Россия не подписала, а в 2017 году еще и приняла закон о декриминализации побоев в семье. Домашним тиранам заменили уголовный срок на штраф до 30 тысяч рублей или 15 суток ареста, а последствия работы этих развязанных законом тяжелых рук теперь сложно оценить.

Лидер «Сильной России» Антон Цветков

«К сожалению, говорить о какой-то статистике по домашнему насилию абсолютно бессмысленно, — делится с ФАН генерал-майор внутренней службы Елена Зарембинская, начальник центра профилактики правонарушений организации «Офицеры России». — В нашей стране на сегодняшний день нет даже терминологического определения «домашнего насилия».

Жертвами домашнего насилия могут быть женщины, мужчины, дети, старики. Преступления могут быть зарегистрированы самые разные: убийства, изнасилования, действия сексуального характера, побои, угрозы жизни и здоровью, доведение до самоубийства, оставление в опасности. Поэтому на сегодняшний день более-менее интересные данные по этой теме могут быть исключительно в специальных научно-исследовательских работах. Все остальные «данные» — это фантазии и домыслы, не имеющие под собой реальной основы».

Пробуем хотя бы приблизительно подсчитать число возможных жертв вместе с руководителем кризисного центра для женщин «Китеж» Аленой Садиковой. Она работает с пострадавшими женщинами ежедневно, для нее опасность домашнего насилия более чем реальна, но для официальных органов — все еще неочевидна. 

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

«Это все еще латентная проблема в России, — говорит Садикова. — Министр внутренних дел [Владимир] Колокольцев сказал, что количество обращений от женщин увеличилось в разы, но сам процесс обращения за помощью в полицию такой сложный, что отпугивает женщин. Пока у нас нет закона о домашнем насилии, мы не сможем получить статистику».

Действительно, дыра в законодательстве не позволяет корректно подсчитать случаи домашнего насилия. Что именно учитывать? Синяки и ссадины? Переломы и гематомы от внутренних кровотечений? Аборты? Болезни, спровоцированные психическими перегрузками от постоянного страха и стресса? Пробуем считать по самому страшному — количеству смертей.

«В Ярославской области есть такая статистика: 90 случаев смертей в год в результате домашнего насилия, — рассказывает Алена Садикова. — Даже если грубо умножить эту цифру на количество регионов России, получится около 8000 смертей.

Это население целого сельского городка, который каждый год исчезает в России. И кстати, Ярославская область — еще не самая криминальная…»

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

Громкие истории время от времени всплывают. Есть дело сестер Хачатурян, есть убийство девушки днем на детской площадке, есть погибшая от побоев женщина в Тульской области, есть тело блогерши в чемодане — и тысячи нерассказанных историй за этими опубликованными.

В питерском метро активистки сплели косы из своих волос и повесили на поручни — хватайтесь за них, как преступники хватают за волосы своих жертв. Но бьют не только женщин. Жертвами становятся и мужчины, и дети, и пожилые родители. Мы видим только верхушку айсберга, но не видим всего остального, считают эксперты, когда говоришь с ними о статистике по жертвам домашнего насилия.

Глава «Сильной России» Антон Цветков рассказывает, что с момента декриминализации домашнего насилия количество обращений в его и другие организации по защите прав каждый год растет. Он призывает политиков принять закон против домашнего насилия, а параллельно продумать и другие механизмы защиты женщин

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

«Чем раньше это будет сделано, тем больше жизней и судеб мы спасем, — считает Цветков. — По аналогии с защитой свидетелей нужно предоставлять госзащиту жертвам домашнего насилия в том случае, если полиция не может обеспечить реальную безопасность другим образом — например, не имеет возможности поместить потерпевшую в реабилитационный или кризисный центр.

Срок этой защиты — например, трое суток. Это даст пострадавшей женщине время сориентироваться и принять решение, как ей действовать дальше: найти юридическую поддержку, решить проблемы с жильем, переехать к родным. В случае наличия опасности срок может быть продлен. Привлекать к охране можно как сотрудников полиции, так и Росгвардию».

В «Сильной России» также предлагают ввести на законодательном уровне «охранные ордера» — эта практика успешно применяется во многих странах мира, а нам знакома разве что по сценариям американских фильмов. Охранный ордер выдает суд — он запрещает насильнику приближаться к жертве на определенное расстояние.

Алена Садикова подтверждает, что охранные ордера ее подопечным жизненно необходимы.

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

«Женщины уходят от тиранов, но не защищены от них, — рассказывает руководитель центра «Китеж». — Когда они приходят к нам в центр, мы все вместе с ними боимся, что их выследят, они никогда не чувствуют себя в безопасности, а живут в постоянном страхе. И закон сегодня действует так, что полиция ничем не может им помочь».

Во многих регионах России (в большинстве, что уж там) женщинам и другим пострадавшим некуда обратиться: нет признанного законом домашнего насилия, нет и кризисных центров, которые бы государство поддерживало. Женщин принимают церковные приюты, религиозные организации. Принимают от чистого сердца, но без опыта работы с такими пострадавшими, без специальных навыков и обучения.

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

У специализированных кризисных центров нет финансовой поддержки и своих баз, рассказывает Алена Садикова. Гранты на помещение получают единицы, у остальных аренда может сорваться в любой момент, и тогда они кочуют или закрываются. 

«Важно срочно создать кризисные центры и определить норматив по количеству мест в них, в зависимости от жителей региона, — предлагает Антон Цветков. — Временно в таких областях нужно провести конкурс и по его итогам заключить соглашения с недорогими гостиницами — именно туда участковый, видя, что жертва насилия нуждается в том, чтобы ее оградили от насильника, мог бы направлять потерпевшую».

По его словам, «Сильная Россия» сейчас мониторит кризисные и реабилитационные центры в регионах страны и другие места, где оказывается системная помощь жертвам домашнего насилия.

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

«Основная задача — выяснить, где эти центры есть, а где их недостаточно или нет вовсе, — говорит собеседник ФАН. — Дальше данные будут переданы в правительство РФ и администрацию президента».  

Но самое главное, чего требуют плакаты на улицах, косы женщин в питерском метро, сотни экспертов, тысячи погибших и те, кто живет в страхе в собственном доме, — отмена декриминализации домашнего насилия. Цветков предлагает добавить к этому обязательное информирование работодателя и Бюро кредитных историй. Мол, хороший у вас топ-менеджер, но вот жена его и престарелая мать почему-то все время в синяках.

«Многие хулиганы будут бояться этого больше, чем формальной административной ответственности», — считает Антон Цветков.

Он также напоминает о другом пробеле в законодательстве: по нему жертв домашнего насилия, которые в попытках защититься калечат нападающих, самих привлекают к уголовной ответственности. 

Россия готовится пересмотреть наказание за бытовое домашнее насилие

Напомним, в начале июля ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию морального вреда за домашнее насилие россиянке Володиной. Судьи ЕСПЧ указали на пробелы в российском законодательстве и на то, что в России не признают важность проблемы домашнего насилия.

За закон о профилактике домашнего насилия неоднократно высказывалась уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, а председатель Совфеда Валентина Матвиенко уже поручала сенаторам проанализировать законодательство и правоприменительную практику в отношении семейного бытового насилия.

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