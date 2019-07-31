Сирия, 31 июля. Террористы ИГИЛ1 взяли на себя ответственность за организацию взрыва на юге Хасаки. Курды возобновили принудительную мобилизацию в Ракке. В результате обстрелов протурецких боевиков на окраине Африна вспыхнули пожары, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обследовали территории к северо-западу от Дейр-эз-Зора.

«Сирийская свободная армия»** (ССА): продолжает обстреливать позиции курдов на окраине Африна в Алеппо.

«Исламское государство»1: взяло на себя ответственность за взрыв мотоцикла в городе Маркада на юге Хасаки.

Курды: продолжают рыть тоннели на сирийско-турецкой границе; возобновили работы по разминированию города Багуз-Фаукани и его окрестностей в Дейр-эз-Зоре; задержали несколько молодых людей в Ракке в рамках принудительной мобилизации; лишились двух бойцов в результате вылазки неизвестных недалеко от Хасаки.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Twitter (afrinactivists) сообщает о том, что в южной части кантона Африн вспыхнули пожары. Отмечается, что к их возникновению привели артиллерийские обстрелы протурецких боевиков в районе населенного пункта Соканга, расположенного на линии разграничения сил сторон, предпринятые несколькими часами ранее. Также Twitter-канал (esmazlum1) опубликовал фото, на котором запечатлены последствия обстрела города. Многие здания были уничтожены или частично разрушены. По данным информационного портала ANHA News, поддерживаемые Анкарой джихадисты все еще продолжают наносить удары. Напомним, взаимные обстрелы между курдами и боевиками «Сирийской свободной армии» (ССА) на данном направлении разворачиваются в течение всего дня.

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно, что правительственные войска вновь приступили к поиску так называемых спящих ячеек «Исламского государства» к северо-западу от административного центра провинции. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (DeirEzzor24), военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) обследовали территории вокруг города Ат-Табни, отделенного от зоны контроля «Демократических сил Сирии»**** (SDF) Евфратом. Обыски привели к задержанию нескольких подозреваемых. Напомним, на восточном побережье Евфрата в занимаемых курдами районах нередко наблюдаются вылазки террористов, что побуждает САА усилить меры безопасности, дабы не допустить проникновения боевиков ИГ1 с противоположного берега реки.

Тем временем агентство новостей Al Manar News передает, что курдские отряды возобновили работы по разминированию города Багуз-Фаукани и его окрестностей на юго-востоке Дейр-эз-Зора. По словам местных активистов, несмотря на то, что населенный пункт перешел под контроль «демократической армии» еще несколько месяцев назад, на его улицах до сих пор находятся трупы людей, убитых во время столкновений джихадистов ИГ и курдов или в результате бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США.

Провинция Ракка

Курдские радикалы возобновили аресты гражданских лиц в Ракке с целью их принудительной мобилизации. Согласно данным новостного портала Al Manar News, задержания прошли в одном из восточных пригородов административного центра региона. Как известно, подобным образом курды стремятся пополнить свои ряды в преддверии возможных столкновений с вооруженными силами Турции в Северной Сирии. Однако ранее не раз сообщалось о высоком уровне дезертирства среди такого рода новобранцев.

Поступают сведения о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) совершили налет на дом одного из мирных жителей в небольшом поселении поблизости от Ракки. О причинах и последствиях нападения пока ничего неизвестно.

Провинция Хасака

Неподалеку от города Хасака вновь произошла вылазка неизвестных. Информагентство Al Manar News сообщает о том, что двое курдских бойцов были застрелены у населенного пункта Тель-Тамур. Предполагается, что атака была проведена террористами «спящих ячеек» «Исламского государства».

Между тем поступают сведения о том, что «Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают рыть тоннели в окрестностях Рас Аль-Айна на северо-западе провинции. Напомним, как курды, так и Турция стягивают дополнительные силы к сирийско-турецкой границе, где, как предполагается, вскоре могут развернуться полномасштабные боевые действия.

В южной части провинции вновь прогремел взрыв. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (bruceyboy90), сработало СВУ, установленное на мотоцикле в городе Маркада, в результате чего погибли два бойца курдских бандгрупп, еще трое получили ранения. Ответственность за произошедшее взяли на себя террористы «Исламского государства».

1 Организация запрещена на территории РФ.