FIFA назвала претендентов на звание лучшего тренера 2019 года

Москва, 31 июля. Международная федерация футбола (FIFA) представила список номинантов на звание лучшего тренера года по версии организации. Об этом говорится на официальном сайте FIFA.

За титул лучшего футбольного тренера будут бороться тренера национальных команд — Джамель Бельмади (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Рикардо Гарека (сборная Перу), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Тите (сборная Бразилии).

Также футбольная федерация выделила пятерку клубных тренеров — Марсело Гальярдо («Ривер Плейт», Аргентина), Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Англия), Юрген Клопп («Ливерпуль», Англия), Маурисио Почеттино («Тоттенхэм», Англия) и Эрик тен Хаг («Аякс», Нидерланды).

Торжественная церемония вручения наград FIFA состоится 23 сентября в Милане. Гостей мероприятия примет театр «Ла Скала», отметил «МИР24».