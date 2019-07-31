Полиция задержала актера «Современника», изображавшего пьяного инспектора у Кремля

Москва, 31 июля. Полиция Москвы задержала актера театра «Современник», который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вырядился инспектором ГИБДД и был в таком виде снят на камеру прохожими.

«В результате проведенной проверки сотрудниками Госавтоинспекции совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по району Якиманка был установлен и задержан нарушитель. Им оказался 37–летний актер московского театра «Современник», — сообщает ГИБДД по Москве.

В ведомстве пояснили, что форму сотрудника Госавтоинспекции актеру предоставил его приятель-блогер для съемок в клипе, однако артист распорядился одеждой по-своему. В итоге против него было составлено два административных протокола по статьям «Незаконное ношение форменной одежды» и «Мелкое хулиганство». Последняя предусматривает наказание в виде административного ареста на 8 суток.

Ранее в Сети появился ролик, на котором пьяный сотрудник ГИБДД курит возле Кремля и заплетающимся языком пытается объяснить ситуацию подошедшим прохожим. Видео заканчивается тем, что псевдоинспектор спрашивает у подошедших к нему людей, куда ему деть недокуренную сигарету. В ответ на предложение бросить окурок в реку он говорит «Оштрафуй меня», разворачивается и уходит под общий смех.

В июне сообщалось о том, что актер Александр Устюгов, известный по полицейским сериалам, попал в ДТП. В результате аварии была повреждена его машина, но сам артист не пострадал.