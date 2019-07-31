Обыски проходят в главном офисе «Буквоеда» в Петербурге

Санкт-Петербург, 31 июля. В центральном офисе сети книжных магазинов «Буквоед» в Санкт-Петербурге проводят обыск. Как сообщил источник, оперативники и СОБР появились в офисе компании утром 31 июля.

По информации «Невских новостей», сотрудников «Буквоеда» попросили подождать на улице, а позже их и вовсе отпустили домой. Из главного офиса предприятия сотрудники правоохранительных органов выносят документы и оргтехнику.

Напомним, первый магазин «Буквоед» появился в 2000 году. В 2008 году он стал частью ОРС «Читай-город». Сейчас «Буквоед» является крупной сетью книжных магазинов в Северо-Западном округе РФ.