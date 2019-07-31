«Оппозиция» начала интернет-травлю полицейских и их семей после «мирного митинга» в Москве

Москва, 31 июля. «Оппозиционные» кандидаты в депутаты Мосгордумы, недопущенные к выборам из-за массой фальсификации подписей, продолжают устраивать провокации и после проведения запрещенного митинга 27 июля занялись травлей полицейских, которые охраняли порядок в центре столицы во время этой сходки.

При этом они предпочитают «загребать жар чужими руками» и используют для этих целей подростков. Отвратительная кампания развернулась в соцсетях. Участники проекта «Сканер» занимаются тем, что устанавливают личности правоохранителей, которые задерживали провокаторов на несогласованной акции в минувшую субботу.

Несмотря на то, что организаторов этой «мирной акции» предупреждали о недопустимости нарушения законодательства, «политики» (среди них была уже известная по череде скандалов Любовь Соболь, Дмитрий Гудков, Илья Яшин и ряд других. — Прим. ФАН) уведомления прокуратуры проигнорировали. В итоге митинг был проведен. На него специально подвезли людей, готовых за деньги провоцировать полицию, распылять в лицо стражей порядка газ из перцовых баллончиков, швырять бутылки, прорывать оцепление и блокировать движение по Садовому кольцу.

Теперь участники «Сканера» занимаются тем, что публикуют в открытом доступе данные сотрудников органов внутренних дел, работавших на этом «оппозиционном сборище». Как уточняет издание «Политэксперт», принцип работы заключается в следующем: через поиск по фото с митинга устанавливается имя сотрудника полиции, ищется его профиль в соцсети, а также другая информация в открытом доступе, а затем все это публикуется в этом сообществе. Авторы «Сканера» называют это якобы «гражданским правосудием», но каждое подобное сообщение собирает гневные комментарии, в которых призывают не давать полицейским покоя, шлют им проклятия и даже угрожают причинить вред их близким.

Иными словами, участники этого проекта занимаются самой настоящей травлей полицейских, хотя участники проекта не скрывают, что их цель – сделать жизнь людей, которые пытались охранять общественный порядок, невыносимой. Об этом они открыто заявляют в своем манифесте «Как наказать палачей». В эту травлю пытаются втягивать и одноклассников детей полицейских и росгвардейцев.

Новую провокацию «оппозиции» прокомментировал блогер Админ Заев. По его мнению, каждую такую публикацию нужно «вылавливать» и подавать запрос в Роскомнадзор. В свою очередь Леся Рябцева с возмущением указала кандидату в депутаты Мосгордумы на то, что «оппозиционеры» угрожают родственникам правозащитников.

Она обратила внимание на одно из пожеланий авторов «Сканера» о том, чтобы «первенцы ОМОНовцев и росгвардейцев умерли». По ее мнению, нормальный человек не может писать подобные вещи. Рябцева также предположила, что верхушка «оппозиции» теперь только рада такому исходу: «Это эскалация, которая дает им питание. Они зарабатывают всеми этими протестами. Ужасами и так далее».

Рябцева также считает, что у организаторов этого проекта нужно проверить юридические документы.