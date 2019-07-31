Дефляцию зафиксировали в России впервые за два года

Москва, 31 июля. Потребительские цены в России на прошлой неделе снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в стране в этом году отмечается впервые.

Снижение потребительских цен было зафиксировано с 23 по 29 июля, отметил НСН.

При этом неделей ранее инфляция была на уровне 0,1%, а с начала 2019 года набрала 2,7%. В годовом выражении уровень инфляции на 29 июля составил порядка 4,4%.

За минувшую неделю упали цены на ряд продуктов. Так, уменьшилась стоимость сахарного песка на 1,2% подсолнечного масла — на 0,3%, полукопченых колбас, сосисок, сарделек, маргарина и гречневой крупы — на 0,2%. Также зафиксировано падение цен на плодоовощную продукцию на 0,9% в том числе на огурцы — 4%, картофель — 3,3%, морковь — 3,2%, лук — 2,5%. При это томаты стали стоить дороже на 1,7% пшено — на 0,6%, куриные яйца — на 0,5%, свинина и мясо кур — на 0,4%, мороженая рыба и вермишель — на 0,3%, мясные консервы, сливочное масло, сметана, творог и рис — на 0,2%.

Отмечается, что последний раз недельная дефляция была зафиксирована в стране два года назад с 28 августа по 4 сентября.