В Госдуме ответили на слова американского генерала о недостаточном сдерживании России

Американский генерал Джон Хайтен, претендующий на пост заместителя председателя Объединенного комитета начальников штабов, заявил, что США предпринимают недостаточно мер для сдерживания России. На его слова отреагировали в Госдуме.

«У нас на сегодня есть ядерные заряды малой мощности в воздушной составляющей нашей триады. Это самый гибкий элемент триады, но ему все равно требуется время, чтобы достичь цели, — сказал Хайтен, выступая во вторник на слушаниях в комитете сената по делам вооруженных сил. — Когда мы обсуждали ядерную доктрину, мы решили, что у нас должно быть очень небольшое количество ядерного оружия малой мощности на подводных лодках, которые могут быстро нанести ответный удар в случае агрессии со стороны России. Это сдержит Россию. И я думаю, что уже сдерживает. Я уверен в этом, потому что президенту [РФ Владимиру] Путину это не нравится».

На это заявление американского генерала резко отреагировал депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Что бы он там ни говорил, делают они что? Выходят из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, собираются выходить из СНВ-III и прописывают в своей ядерной доктрине превентивный ядерный удар. Никто не против того, чтобы сели и договорились. Но не надо выходить из договоров по сокращению ядерных вооружений. У них приступ русофобии реально отражается ядерными взрывами в головах их генералов. Это же очевидно», — заявил Алексей Журавлев в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По словам парламентария, американцы сами виноваты в том, что теперь их пугает мощь российской армии.

«Во время своей Мюнхенской речи президент Владимир Путин призывал их обо всем договариваться, а они сказали «нет», сказали, что будут вести свою политику. Вот с этого же началось. После этого мы показали им гиперзвуковое оружие, новейшие ядерные ракеты. Потому что Россия — не Польша, мы вынуждены защищать свои национальные интересы. У нас действительно всегда будет лучшее вооружение, чтобы американцы не смогли стереть нас с лица земли», — заявил Журавлев.

Политический обозреватель Дмитрий Лекух добавил, что ошибка либералов и западных «партнеров» России — говорить, будто Америка воюет с Россией.