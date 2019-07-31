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Опубликован трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе

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Опубликован трейлер фильма «Ирландец» Мартина Скорсезе

Москва, 31 июля. Американская развлекательная компания Netflix представила трейлер нового фильма Мартина Скорсезе «Ирландец». Ролик появился на канале в YouTube.

В фильме рассказывается история ветерана Второй мировой войны Фрэнка Ширана по прозвищу Ирландец, его обвиняют в убийстве 25 гангстеров. Действия картины разворачиваются в послевоенной Америке.

Главные роли в фильме исполнили Роберт Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши. Бюджет картины составил 125 млн долларов.

Премьерный показ картины запланирован на 27 сентября, он пройдет на кинофестивале в Нью-Йорке. «Ирландец» появится на сервисе Netflix осенью текущего года, однако точная дата не называется.

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