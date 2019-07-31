Жасмин рассказала, как ее называет недовольная псевдонимом Пугачева

Москва, 31 июля. Певица Жасмин рассказала, что примадонна российской сцены Алла Пугачева была недовольна ее псевдонимом. По словам артистки, Пугачева советовала ей сменить сценическое имя.

Настоящее имя Жасмин — Сара. Так ее назвали в честь бабушки. Певица рассказала корреспонденту «Дни.ру», как ее называют близкие и коллеги вне сцены. По словам артистки, Пугачева бывает у нее в гостях, и сама она иногда наведывается в гости к Алле Борисовне. Жасмин отметила, что наедине Пугачева называет ее Сарой — так к девушке обращаются родные и близкие люди. А на публике Пугачева может назвать ее «Жасечкой» или «Жасминочкой».

По словам певицы, в начале карьеры, когда подбирали псевдоним, Алла Пугачева выступала против варианта «Жасмин».

«Мы проводили фокус-группы, пробовали варианты. Алла Борисовна твердила, что она не за Жасмин, предлагала поменять псевдоним», — рассказала Жасмин.

Однако, добавила она, исследование в фокус-группах показало, что большинство голосов отдают именно псевдониму Жасмин. Как отмечает издание, сценическое имя артистке придумал композитор Владимир Матецкий.

Ранее сообщалось, что МВД Молдавии объявило в международный розыск мужа Жасмин — Илана Шора. В 2017 году он был осужден в Молдавии на 7,5 года тюрьмы за хищение денежных средств. Бизнесмена обвиняли в причастности к краже денежных средств из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов.