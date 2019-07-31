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Украинцы посмеялись над высушиванием луж в Черкассах к приезду Зеленского

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Украинцы посмеялись над высушиванием луж в Черкассах к приезду Зеленского

Киев, 31 июля. К приезду украинского президента Владимира Зеленского в Черкассы работники высушивали лужи у здания администрации. На просторах Интернета уже появился ролик «усовершенствования» города к визиту главы государства.

Один из пользователей социальный сетей опубликовал ролик, на котором работники «высушивают» лужи у здания облгосадминистрации. Мужчины ликвидируют лужи с помощью метлы и совка.

«Эх, была бы зеленая краска — можно и траву покрасить. Как вы готовитесь к встрече президента?» — подписал видеозапись Андрей Сегеда.

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей отметил, что рабочим нужно было просто размести воду по асфальту.

«Пф, старый армейский способ — метлой размести по асфальту лужу, на солнце испарится», — написал Алекс Рыбалка.

Напомним, глава украинского государства Владимир Зеленский прибыл в среду в Черкассы. Президент Украины намерен в ходе своего визита посетить местный аэропорт, проверить дорогу Р-10 и выступить в сессионном зале администрации.

Ранее съемочная группа телеканала «1+1» попыталась подарить Зеленскому его гипсовый бюст. Увидев подарок, глава государства ужаснулся и попросил журналистов «больше такого не делать».

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