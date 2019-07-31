Зачем американцы держатся за лагерь «Эр-Рукбан» и базу «Ат-Танф» в Сирии

Военные инструкторы Пентагона и наемники из действующих на территории Сирии американских частных военных компаний занимаются подготовкой диверсионных групп для атак на объекты сирийской инфраструктуры, заявил в ходе брифинга начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской. Основной зоной подготовки диверсантов является 55-километровая «зона деконфликтации» вокруг военной базы США «Ат-Танф», незаконно созданной на юге Сирии. Подробнее об этом читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

В настоящий момент, по данным Минобороны РФ, в районе Ат-Танфа функционирует большое количество мелких групп диверсантов, а также отдельные крупные формирования.

«В районе 55-километровой зоны вокруг Ат-Танфа инструкторы США ведут подготовку крупного вооруженного формирования «Джейш Магавир ат-Таура» и ряда мелких групп боевиков для так называемой «Армии арабских племен». Общая численность боевиков достигает 2700 человек», — сказал Рудской.

Давно поступавшие сведения о том, что на базе лагеря беженцев «Эр-Рукбан» проводится вербовка и подготовка боевиков, подтверждаются и рассказами боевиков-диверсантов, задержанных сирийской контрразведкой. Так, например, захваченный в провинции Даръа член диверсионной группы подробно рассказал, как его готовили для совершения террористических актов.

Резонный вопрос: почему американцы столь упорно держатся за лагерь «Эр-Рукбан» и базу «Ат-Танф» — несмотря на заявления президента Дональда Трампа о скором выходе американских войск из Сирии? Вызывая недоумение мирового сообщества, в Ат-Танфе также работают военные инструкторы и эксперты спецслужб из других стран. Так, Великобритания подключила своих специалистов к обеспечению ресурсами боевиков ИГ1, «сдавшихся» американцам и размещенных в тренировочных лагерях в зоне Ат-Танфа.

Ответ, очевидно, один — простой, традиционный и скучный: нефть и ничего кроме нефти.

Крупнейшие нефтяные месторождения Сирии на левобережье Евфрата, взятые под контроль силами коалиции США и проамериканскими группировками «Демократических сил Сирии» (SDF), должны приносить прибыль. Для этого необходимо опять загнать под нефтяные санкции Иран и не допустить усиления растерзанной, но оживающей после многолетней гражданской войны Сирии.

Именно для этого пригодятся подготовленные группы боевиков, которые в любой момент способны атаковать ключевые объекты инфраструктуры.

«Нахождение таких групп отмечено в районах населенных пунктов Эс-Сувейда, Пальмира и Абу-Кемаль», — подчеркивал на брифинге в Минобороны генерал-полковник Сергей Рудской.

Абу-Кемаль, расположенный в крайней юго-восточной точке Сирии, представляет собой очень важную цель для США — здесь проходит единственная на данный момент автомагистраль, соединяющая Дамаск с союзниками в Тегеране. Пользуясь территориальной близостью, иранские союзники непрерывно поставляют в Сирию материалы, оружие и топливо, не позволяя топливному кризису парализовать арабскую республику. Если заблокировать этот канал помощи — останется только морской путь вокруг Аравийского полуострова через Суэцкий канал в Тартус, который Вашингтон тоже усердно пытается отрезать.

Если Иран не сможет помогать Сирии, то ей будет сложнее вернуть себе территории к востоку от Евфрата, а нефть будет приносить прибыль США, многократно окупая расходы на содержание и подготовку террористов в зоне Ат-Танфа. В борьбе за прибыль от продажи нефти подготовленные террористические группы могут оказаться эффективным инструментом.

В любой момент «карманная армия» США может двинуться на Абу-Кемаль. Это хорошо понимают и в Тегеране, поэтому группировка иранских сил там была недавно увеличена и выдвинута на передовые позиции.

Хозяин Белого дома ранее заявлял о «полном выводе американских войск из Сирии» — и его подчиненным, как бы не хотелось задержать вывод войск ради своих политических интересов, рано или поздно придется выполнить этот приказ, отметил военный эксперт, доктор военных наук Анатолий Матвийчук. В условиях резкого сокращения американского контингента «туземные армии», созданные США на юге и северо-востоке страны, приобретают важнейшее значение, отметил он в беседе с Федеральным агентством новостей.

«Соединенные Штаты объявляли уже о том, что война в Сирии «закончена» — мы помним, как Трамп заявил о «победе коалиции», приписав львиную долю успеха разгрома ИГ США (а Сирия и Россия якобы только мешали победе Америки). Прошли месяцы, и мы видим, что ситуация не меняется. Более того, она развивается в худшую сторону в регионах, которые контролируют американцы, в особенности в Ат-Танфе, где находится военная база США. Она должна была быть также расформирована, но этого не произошло», — заявил Матвийчук.

Собеседник ФАН указал на то, что контроль над нефтедобывающими регионами Сирии обеспечил американцам солидный доход для поддержания бандформирований и сокращения собственных расходов.

«Это бизнес — захват территорий, нефтеносных районов, районов, где находятся действующие или перспективные месторождения. США уже не хотят использовать регулярные вооруженные силы — это игрушка очень дорогая, и Трамп понимает, что американский налогоплательщик ему это не простит. Кроме того, присутствие регулярных войск оборачивается потерями, гробы с американскими солдатами идут домой, и Трамп не хочет отвечать перед Америкой за это», — указал Матвийчук на ключевые причины для Вашингтона развивать «туземные армии».

С ним согласен военный эксперт, глава информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин, который указал на человека, который стоит за всей антииранской истерией в политике США.

«По мере уменьшения лагеря «Эр-Рукбан» его гуманитарное значение исчезает, а ИГИЛ1 (запрещено в РФ) как прежний формальный предлог для пребывания США в Сирии уже тоже отсутствует — кроме тех боевиков, которых они сами там плодят. Соответственно, они могут либо выводить силы, как они ранее заявляли, в Ирак, либо уже открыто признать, что они находятся там, потому что этого хочет советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон — ради противодействия Ирану. Им хотелось бы занять такую позицию — «мы не уходим, пока не уйдет Иран», легализовать режим оккупации, — заявил Борис Рожин в беседе с ФАН. — Пока относительно этого есть противоречия между Болтоном и руководством в Пентагоне, которое настаивает на том, что у них нет цели оккупировать территорию Сирии ради борьбы с Ираном — это официальная позиция начальников штабов и командования США на Ближнем Востоке (CENTCOM). Но она расходится с позицией Госдепартамента и Болтона. Эта ситуация пока что разрешается на уровне аппаратной борьбы в США».

1 Организация запрещена на территории РФ.