Глава Калмыкии рассказал Путину о проблемах с водой в регионе

Москва, 31 июля. Врио губернатора Калмыкии Бату Хасиков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным обратил внимание главы государства на проблему обеспечения региона чистой водой.

По словам Хасикова, на сегодняшний день лишь 74% жителей Калмыкии имеют доступ к чистой воде. В стране реализуется соответствующая федеральная программа, в рамках которой до 2024 года планируется выделить на решение проблем с водой 624 млн рублей, однако этих средств все равно недостаточно.

«Скажу честно и объективно — конечно, этих средств недостаточно. То есть на эти деньги мы сможем обеспечить только 25% населения. В данном случае есть к вам просьба рассмотреть возможность поэтапно, на протяжении нескольких лет удовлетворить нашу потребность», — отметил врио губернатора.

Хасиков пояснил, что подобная ситуация сложилась из-за системного игнорирования проблемы местной администрацией. С 70-х годов в Калмыкии не ремонтировались ни сети, ни водозабор, а подготовительная система и система водоочистки попросту отсутствуют. Существуют также трудности с орошением земель.

Напомним, что ранее глава Калмыкии Алексей Орлов досрочно сложил с себя полномочия. Временно исполняющим обязанности губернатора стал Бату Хасиков, который до 2014 года представлял Калмыкию в Совете Федерации России. На государственной службе Хасиков занимался реализацией проектов в молодежной политике.

Он поблагодарил Путина за оказанное доверие и пообещал сделать все возможное, чтобы не подвести жителей республики. Выборы в Калмыкии пройдут в сентябре, в единый день голосования.