Кожевникова поделилась своим «пугающим» фото до похудения

Москва, 31 июля. Актриса Мария Кожевникова поделилась архивной фотографией двухлетней давности до похудения. После рождения младшего сына артистка сбросила 27 килограммов и решила показать пример своим подписчикам в Instagram.

Кожевникова воспитывает трех сыновей: пятилетнего Ивана, четырехлетнего Максима и двухгодовалого Василия. Каждая беременность актрисы сопровождалась сильным набором веса, после чего ей приходилось сбрасывать ненавистные килограммы.

После рождения третьего ребенка Кожевникова похудела на 27 килограммов. Актриса рассказала, что для похудения пересмотрела свой рацион питания. Кожевникова не скрывает, что сбросить лишний вес ей помогло упорство и самодисциплина.

«Только не пугайтесь. И это не фотошоп, это реально я два года назад. Так что все возможно, если сложить восприятие себя, спорт и питание, то результат будет, обязательно будет! Я смогла и вы сможете… Вперед к здоровью!!» — написала артистка.

Кожевникова отметила, что поделилась своей «пугающей» фотографией для того, чтобы замотивировать других бороться с лишним весом, в том числе после родов. Ранее артистка в Instagram посоветовала своим подписчикам не вестись на рекламу чудодейственный средств и не верить в «волшебство». Актриса отметила, что дважды сбрасывала по 40 килограммов, а в последний раз 27 килограммов, только благодаря силе воли, пишет «Дни.ру».

Ранее Кожевникова объяснила в беседе с Федеральным агентством новостей, почему много лет не общалась с Ксенией Собчак. По словам актрисы, она не может простить светской львице нецензурные оскорбления в свой адрес.