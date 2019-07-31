Люксовый Maybach Волочковой трижды попал в ремонт по вине нового водителя

Москва, 31 июля. Новый водитель балерины Анастасии Волочковой трижды отправил люксовый Maybach звезды в ремонт, приводит данные портал Avtocod.ru.

На данный момент на счету Maybach жемчужного цвета, который принадлежит Волочковой, 44 штрафа. Большинство из них появились после смены водителя. ПДД им нарушались иногда и по два, а то и по три раза в день. В основном водителя наказывали за превышение скорости.

Кроме того, после смены водителя элитный автомобиль уже три раза был в ремонте. Счета на его оказание были большие, и, если бы не страховка, выплачивать бы их пришлось самой Волочковой.

Maybach эксплуатируется три года. Дорогостоящий автомобиль звезде подарил «любящий человек» в мае 2016 года. Балерина гордится инициалами ее и ее дочери Ариадны на «счастливых» номерах. На момент покупки машина стоила около 10 миллионов рублей.

Расставаться с автомобилем балерина не спешит.

«Я каждую пылиночку вытирала в салоне, — признавалась она. — Я люблю эту машину».

А вот с водителями Maybach жемчужного цвета не везет. До этого балерина доверила его своему помощнику и другу Александру Скиртачу, который стал ее личным водителем. Однако мужчина без ее разрешения катался на автомобиле по Москве, а хозяйку заверял, что транспорт находится на техническом обслуживании. В итоге Maybach «слетел» с гарантии.

«Он хотел меня без машины оставить. Присвоил себе ПТС на мой автомобиль, — рассказала Волочкова. — Хотел сделать генеральную доверенность на куплю-продажу машины и заложить Maybach».

Неладное обнаружил бывший супруг балерины. Звезде пришлось съездить в ГИБДД восстановить документ.

Ранее Волочкова рассказала о личной жизни и прокомментировала сообщения о ее скорой свадьбе. 29 июля балерина выложила обрезанное фото, где видно только плечо и руку ее избранника. На снимке видно, что мужчина выше балерины на голову, пишет «Газета.ru».