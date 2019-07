Люксовый Maybach Волочковой трижды попал в ремонт по вине нового водителя

Вернулась я сегодня в мой любимый салон красоты @lali_ta ! Маникюр и педикюр здесь лучший!???????? А посмотрите, как меня встречали! Живая музыка от Дмитрия, фрукты, шампанское, улыбки, позитив! А Алена, которая работала в этом салоне, а теперь открыла свой интернет магазин цветов @ssg_flowers принесла мне букет любимых белых роз!???????????? Все подробности и детали потом в сториз.???? И все это организовала любимая хозяйка салона Лали!???????? Лали, дорогая! Нет слов! Я всегда с вами! Вы-нереальные! А весь коллектив и клиенты-как семья!!!!???????? Пролистните, было весело!???? #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #салонкрасоты

