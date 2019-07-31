Вице-премьер ДНР рассказал, почему паспорт РФ важен для жителей республики

Федеральное агентство новостей продолжает серию интервью с наиболее заметными официальными лицами Донецкой Народной Республики. На этот раз предлагаем вашему вниманию разговор с заместителем председателя правительства ДНР Владимиром Антоновым.

Беседа с ним состоялась 19 июня 2019 года. В этот день телеканал «Россия 1» показал документальный фильм всемирно известного американского режиссера, участника вьетнамской войны Оливера Стоуна «В борьбе за Украину». На территории, контролируемой Киевом, попытка местных телеканалов показать картину обернулась безобразным скандалом: генпрокурор Украины Юрий Луценко пригрозил украинским телеканалам уголовной ответственностью за демонстрацию фильма, а здание канала «112 Украина» было обстреляно из гранатомета неизвестным, которого никто и не начинал искать.

С этой темы мы и начали нашу беседу с вице-премьером ДНР.

— Как вам кажется, с чем связана ситуация вокруг этой картины, снятой знаменитым, признанным во всем мире американским режиссером?

— Сложный вопрос. Если говорить о фильме, то я его не видел. Прежде чем что-то комментировать, надо посмотреть.

Сегодня ситуация на Украине не сильно отличается от событий, которые разворачивались на Майдане. Так или иначе, нестабильная ситуация продолжается и сейчас. К сожалению, у власти находятся все те же лица и приближенная к ним группа людей. Корень проблемы — в отсутствии понимания Киевом того, что русские и украинцы — это единый народ. Мы братья, это исторический факт, и у нас много общего!

Году в 2011-м я направлялся с друзьями из Сум в Киев и, проводя долгое время в дороге, думал о том, что мы один народ, одинаково думаем, мечтаем, у нас единые духовные и культурные ценности, мы верим в одного и того же Господа. Нас объединяет история. Глядя в окно автомобиля, вижу такие же пейзажи, как и на моей земле, где я родился. Задаю себе один вопрос: как же вышло так, что нас разобщили?

События на Майдане — это раздор между братьями, которых умышленно разобщили, и все это напоминает библейскую историю, как между Каином и Авелем посеяли зависть, смуту, тревогу. Очевидно, что те, кто за этим стоит, преследовали цель поссорить родных братьев, разбить единый народ на мелкие княжества и подавить.

К моему глубокому сожалению, приходится признать, что им это удалось.

— То есть и ситуация с фильмом укладывается в сценарий?

— Наверное, да!

— Вернемся непосредственно к реалиям ДНР. Какие проблемы в социально-экономической сфере лично вам кажутся наиболее острыми в республике?

— Честно говоря, они все острые, за что ни возьмись. Основным источником проблемных вопросов является сам человек. У каждого из них — свои потребности, свои желания. Особо острые проблемы, конечно же, у тех, кто живет на линии соприкосновения и регулярно попадает под обстрелы. У людей, которые проживают в центре города, совершенно другие потребности и запросы.

Достаточно вечером проехать по центральным улицам и посмотреть, как проходит вечерняя жизнь Донецка. Как ни странно, в большинстве кафе возможно попасть только по предварительной брони. Объективно сегодня это так.

— Притом что до передовой рукой подать…

— У людей, которые приезжают к нам в республику, происходит разрыв шаблонов: в 6 км идет война, идет бой, а в центре Донецка — изобилие развлекательных заведений, в которых огромное количество посетителей.

Что касается отраслей народного хозяйства, все вопросы на сегодняшний день абсолютно острые, начиная со здравоохранения, социальной политики, труда, образования, сфер ЖКХ, угольной промышленности, энергетики и транспорта. Вектор этой остроты задают люди, а мы, в свою очередь, реагируем и откликаемся на потребности граждан республики. Основная цель — чтобы жизнь людей стала лучше. Мы готовы посвятить всю свою жизнь благу людей в ДНР.

Периодически мы проводим прием граждан. Сегодня живое общение с людьми крайне важно, это позволяет более точно выявлять проблемы, как говорят, из первых уст и оперативно реагировать на их устранение. На последнем приеме у меня было более 100 человек, и каждому мы постарались помочь. Многое уже сделано, еще больше предстоит сделать, надо очень серьезно потрудиться, чтобы повысить благосостояние жителей республики.

— Шестой год продолжаются боевые действия. Что на населении больше всего сказывается — военная компонента или такие вещи, как блокада со стороны Украины, неопределенность статуса, неизбежно влияющая на деловую активность, и т. д.?

— Вообще все сказывается. В частности, неопределенность де-юре. Что касается социального блока, стоит отметить: катастрофой стало то, что люди, которые много лет трудились на Донбассе и всю жизнь положили на благо этого края, сегодня не имеют возможности получать от государства Украина пенсии, пособия и другие социальные гарантии.

— Как насчет молодежи?

— Поговорим о спортсменах! Широко известна футбольная организация, называется ConIFA, куда входят все республики, которые не имеют официального статуса. В этом году проводился чемпионат мира в Нагорном Карабахе. К сожалению, мы не смогли отправить для участия сборную команду. У всех спортсменов, конечно же, есть паспорт Донецкой Народной Республики, а вот действующие украинские паспорта сохранились не у всех — многие переросли 25-летний рубеж.

Коллеги из Нагорного Карабаха ответили, что готовы принять нас. Они говорят: «Приезжайте, конечно!» Мы им говорим, что у нас паспорта ДНР. Они: «Ну и что, это хорошо, приезжайте». Мы им объясняем, что мы из Ростова-на-Дону прилетаем в Ереван. Они отвечают: «Замечательно, подъедет автобус и вас заберет».

К сожалению, паспорта ДНР нелегальны для армянской таможенной службы. В случае пересечения их границы с таким паспортом человека должны депортировать в страну, которая называется Украина. Несмотря на это, в мае этого года наши ребята (юниоры) стали призерами на международном турнире памяти выдающегося человека, легенды дзюдо и самбо Анатолия Рахлина. Наши спортсмены боролись и побеждали на одном татами с французами, американцами и родоначальниками дзюдо японцами. На турнире были представлены команды более 20 стран.

Экономические связи также были разорваны, и это очень сильно сказывается на всем. Любой гражданин ДНР и особенно молодое поколение мысленно строят дальнейшую жизнь и мечтают о своем статусе. В 2019 году благодаря решению президента [РФ Владимира Путина] у наших граждан появилась возможность получения гражданства Российской Федерации и определенность. Стоит выразить огромную благодарность президенту, он подарил людям будущее!

— Но ведь есть паспорта ДНР?

— С паспортом ДНР наши граждане не вполне востребованы на территории РФ и тем более на территории Украины — это факт. В данный момент времени уже идет получение российских паспортов, благодаря этому у людей появятся новые возможности, расширятся горизонты планирования. Это основа основ, поскольку жить и не верить в свое будущее — это просто угнетение и уныние.

Отдельно хочу отметить, что немаловажным и приоритетным с 2019 года является вопрос воспитания здоровой и образованной молодежи. Уже разработан ряд программ по физической культуре и спорту, в 2019 году утверждена Концепция здорового образа жизни.

По линии образования продолжается процесс интеграции в российское образовательное пространство. В этом году выпускники некоторых вузов республики уже получили дипломы РФ. Учащиеся средней и специализированной школ получают знания по стандартам России. Все это в комплексе позволит в будущем сохранить интеллектуальный потенциал и воспитать здоровое поколение.

— Что сейчас в приоритете?

— Сегодня на этапе развития перед правительством республики стоит одна большая задача. Это формирование и сохранение государственности, повышение качества жизни для наших граждан. Получение гражданства Российской Федерации и переход на образовательные стандарты России — это первые шаги в этом направлении, и они уж сделаны.

Напомним, ранее ФАН опубликовало беседу с главой ДНР Денисом Пушилиным.