Счетная палата спрогнозировала снижение уровня бедности в России

Москва, 31 июля. Счетная палата РФ спрогнозировала снижение уровня бедности в России во втором квартале 2019 года.

По данным аналитиков ведомства, это произойдет в том числе и в связи с сокращением реальных располагаемых денежных доходов населения.

«Во втором квартале оно составило всего 0,2% против 2,5% в первом квартале», — пояснил собеседник агентства ТАСС.

В СП также пояснили, что это типичная ситуация для российской экономики: в первом квартале происходит рост уровня бедности, а потом к четвертому кварталу он постепенно снижается. Это обусловлено сезонными колебаниями уровня доходов россиян. В то же время специалисты палаты считают, что хотя уровень бедности должен снизиться, в целом за год он, скорее всего, не станет ниже показателя 2018 года.Кроме того, эксперты ведомства считают, что во втором полугодии динамику реальных располагаемых доходов населения поддержит низкая база прошлого года.

Напомним, 1 марта 2018 года президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что борьба с бедностью станет одним из основных приоритетов нового правительства. В ближайшие шесть лет, по словам главы государства, уровень бедности в России должен снизиться как минимум вдвое.

Одной из мер, которая должна положительно сказаться на доходах россиян, должно было стать повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России до прожиточного минимума, отмечает Infox.ru.

29 июля Минтруд РФ сообщил, что прожиточный минимум для трудоспособного населения за II квартал 2019 года составил 12 тыс. 130 рублей. По закону о минимальном размере оплаты труда, МРОТ устанавливается на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года, таким образом, с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда должен вырасти на 850 рублей.