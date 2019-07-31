Пропавшего без вести из-за паводка в Иркутской области человека нашли живым

Москва, 31 июля. Считавшийся пропавшим без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор региона Сергей Левченко на правкомиссии.

«Около полутора суток назад нашелся еще один человек», — сказал глава Иркутской области.

По его словам, судьба еще шестерых человек, которые считаются пропавшими, остается неизвестной.

Напомним, наводнение обрушилось на Иркутскую область в конце июня. За время паводка было подтоплено 11 тысяч жилых домов, разрушено и повреждено 22 моста. Жертвами стихийного бедствия стали 25 человек. Число пострадавших достигло почти 39 тысяч человек, сообщил «Царьград».