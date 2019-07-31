МИД РФ напомнил Британии о жестком разгоне студенческих протестов в Лондоне

Москва, 31 июля. Министерство иностранных дел России отреагировало на критику Великобритании, которая выразила озабоченность в связи с действиями полиции во время незаконной акции протеста в Москве 27 июля.

В ответ МИД РФ напомнил о действиях британской полиции, которая зажала протестующих в кольцо и так продержала их несколько часов. Инцидент произошел во время студенческих волнений в Лондоне в 2010 году.

«Удержание протестующих на ограниченной площади — это тот способ, которым Великобритания защищает права человека на свободу выражения, объединений и собраний?» — пишет внешнеполитическое ведомство в Twitter.

Аналогичный ответ министерство иностранных дел России ранее предоставило Франции, которая также критиковала действия полиции в Москве. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в Париже почти год шли самые настоящие боевые действия между «желтыми жилетами» и стражами правопорядка, поэтому слышать претензии со стороны Франции в данном контексте крайне странно.

Напомним, что 27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция протеста в поддержку оппозиционеров, снятых с выборов в Мосгордуму за фальсификацию подписей. Митинг завершился столкновениями с полицией. Провокаторы начали забрасывать полицейских и сотрудников Росгвардии бутылками с водой, а некоторые принялись распылять вокруг себя слезоточивый газ. Правоохранительные органы возбудили уголовные дела по факту применения насилия к служителю закона и массовых беспорядков.

Многие эксперты отметили впоследствии, что стражи правопорядка действовали профессионально и грамотно. Бывший начальник Главного управления МВД по вопросам миграции, генерал-майор в отставке Ольга Кириллова поблагодарила Росгвардию, которая смогла предотвратить давку и побоище на несанкционированном митинге в Москве. По ее словам, благодаря сотрудникам правоохранительных органов, столица смогла жить обычной жизнью, несмотря на действия оппозиции.