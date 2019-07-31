Минздрав рассказал, как уберечься от смога в Сибири

Москва, 31 июля. Минздрав России дал рекомендации жителям Сибири в связи со смогом, возникшим из-за лесных пожаров. Гражданам, работа которых связана с повышенными физическими нагрузками, нужно сократить трудовой день, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Также специалисты рекомендуют избегать длительного нахождения на воздухе ранним утром, поскольку именно в это время суток скапливается наибольшее количество смога. Минздрав советует вообще значительно сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду.

Находясь в помещении, следует использовать кондиционеры или другие устройства для очистки воздуха, а окна рекомендуется занавешивать влажной тканью. Кроме того, специалисты советуют отказаться от спиртных напитков и сигарет, поскольку они могут спровоцировать развитие хронических заболеваний.

Гражданам, которые имеют какие-либо заболевания, при выходе на улицу рекомендуется брать с собой необходимые лекарства. А людям, страдающим болезнями сердца и сосудов, нужно минимум два раза в день измерять артериальное давление.

«При усилении запаха дыма рекомендуется надевать защитные маски, которые следует увлажнять. Особенно это относится к пожилым людям, детям и тем, кто страдает хроническими недугами: сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, хроническими заболеваниями легких, аллергическими заболеваниями», — приводит рекомендации Минздрава «Парламентская газета».

Кроме того, в связи с опустившимся на Сибирь смогом специалисты рекомендуют взрослым пить по два-три литра жидкости в день, а также отказаться от жирной пищи и перейти на продукты, богатые витаминами и минеральными веществами. Помимо этого, Минздрав советует гражданам принимать душ несколько раз в день и по возможности промывать нос и горло.

Напомним, из-за лесных пожаров в пяти регионах России введен режим ЧС.

«Наиболее сложная обстановка в Иркутской области, Красноярском крае, Республиках Саха (Якутия) и Бурятия», — рассказал министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России вылетят в Красноярский край для тушения горящих лесов. Кроме того, к ликвидации огня в регионе уже приступили самолеты МЧС.