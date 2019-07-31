День ВДВ: когда отмечается, история и традиции, связь с Ильиным днем, купание в фонтанах

Народно-христианский праздник Ильин день не случайно совпадает с одним из самых популярных военных профессиональных праздников России — Днем Воздушно-десантных войск РФ. Пророк Илия считается небесным покровителем ВДВ.

Когда в России и странах бывшего СССР отмечают День ВДВ

День Воздушно-десантных войск в Российской Федерации и на большей части постсоветского пространства отмечается 2 августа. В этот день православные христиане чтят память пророка Илии, который считается покровителем «крылатой пехоты», как иногда называют ВДВ.

Исключение составляет Украина: там, чтобы отличаться от России, праздник воздушно-десантных войск не только переименовали, но и пересели на 21 ноября (день архангела Михаила). Кроме того, у украинских десантников «отобрали» знаменитые голубые береты, заменив их на бордовые. Это было сделано по инициативе бывшего президента Украины Петра Порошенко. Впрочем, украинцы, служившие в ВДВ в советские времена, такого «новшества» не приняли.

История Дня ВДВ в России

Праздник появился еще в советские времена, когда связь ВДВ с Ильей-пророком старались не афишировать. Широкое празднование Ильина дня уходит корнями в русскую историю. Еще в XVI — XVII веках русские цари, священнослужители, воины и горожане в Ильин день шли крестным ходом из Кремля к храму пророка Илии, останавливаясь на Лобном месте, чтобы совершить молебен, а затем одаривали неимущих милостыней.

Что касается Дня ВДВ, то, согласно официальной версии, праздник приурочен к следующему событию: 2 августа 1930 года в СССР в ходе учений под Воронежем было проведено первое десантирование на парашютах, в котором участвовало небольшое подразделение, состоявшее из 12 бойцов Красной армии.

В этом году отмечается 89-я годовщина создания ВДВ.

В годы Великой Отечественной войны десанту стали поручать самые сложные, казавшиеся невыполнимыми задачи, с которыми «крылатая пехота» блестяще справлялась, а беспримерный героизм воинов-десантников вошел в легенду.

Настоящий расцвет этого рода войск пришелся на послевоенное время, благодаря многолетнему командующему ВДВ СССР — Герою Советского Союза генералу Василию Маргелову. В его честь аббревиатуру ВДВ иногда в шутку расшифровывают как «Войска дяди Васи».

ВДВ Российской Федерации свято чтут традиции, заложенные Маргеловым: советские, а затем российские десантники принимали участие в боевых действиях во многих горячих точках — как на территории СССР и на постсоветском пространстве, так и за рубежом, в частности, во время кампании в Афганистане.

День Воздушно-десантных войск РФ сегодня является памятным днем. Праздник отмечается 2 августа на основании указа президента России от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации».

День Воздушно-десантных войск: традиции праздника

Современные традиции празднования Дня ВДВ были возрождены в 2003 году. Праздник традиционно начинается с молебна в честь пророка Илии, а затем, после официальных мероприятий и показательных выступлений, продолжается на улицах городов.

В Москве десантники отметят День ВДВ и Ильин день крестным ходом по Красной площади.

«Участники торжества пройдут крестным ходом по древней улице Ильинке и по главной площади столицы. Духовенство совершит молитву на Лобном месте, которое в остальное время закрыто для богослужений. Продолжат праздник показательные выступления воинов-десантников, концерт и народные гуляния», — рассказали в мэрии столицы.

В празднике традиционно принимают участие действующие и бывшие военнослужащие ВДВ, а также ветераны.

Купание в фонтанах

Купание в фонтанах — самая известная и популярная традиция Дня ВДВ. В Москве купания бывших десантников как правило проходят в Парке Горького. Раньше власти пытались бороться с этой традицией, но сегодня для героев праздника делается послабление: им стараются не мешать и позволяют немного расслабиться.

Два года назад произошел неприятный инцидент: один из празднующих, впрочем, не имеющий отношения к ВДВ, во время прямой трансляции празднования в Парке Горького ударил по лицу корреспондента НТВ. Позже хулиган принес извинения за свою пьяную выходку.

Во время фонтанных «заплывов» за порядком стараются следить сами десантники, не доводя дело до вмешательства правоохранительных органов.