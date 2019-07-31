Кемеровские палеонтологи нашли останки редкого динозавра

Кемерово, 31 июля. Сотрудники Кемеровского областного краеведческого музея обнаружили в ходе экспедиции в окрестностях деревни Шестаково фрагменты скелета пситтакозавра, сообщила пресс-служба администрации Кузбасса.

Кемеровские исследователи работали на месторождении континентальной фауны мелового периода с 22 по 28 июля. Ими были обнаружены позвонки и фрагмент нижней челюсти с зубами пситтакозавра.

«При окапывании монолита по периметру были извлечены позвонок, плечевая кость и фаланга ювенильной (молодой) особи пситтакозавра», — говорится в сообщении администрации.

Кроме того, как отметила «Газета Кемерова», специалисты обнаружили кости хвостового отдела позвоночника (шевроны) зауропода. Отмечается, что такая находка редкость не только для Шестаковского местонахождения, но и для палеонтологии в целом.

Также были обнаружены зуб хищного динозавра и другие мелкие кости. Теперь все находки будут доставлены в лабораторию для дальнейшего изучения.