Глава Иркутской области отреагировал на критику Путина из-за паводка

Москва, 30 июля. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко отреагировал на слова президента России Владимира Путина, который раскритиковал работу местных властей во время паводка.

Путин был возмущен решением Левченко возглавить региональную комиссию по устранению последствий паводка спустя месяц после стихии. Также президент России раскритиковал иркутские власти из-за того, что часть гуманитарной помощи «разбрасывалась в воду».

Левченко считает, что возникли «трудности перевода». Он заверил, что для пострадавших у властей есть больше ста тонн одежды и обуви.

«Откровенно говоря, собрали гораздо больше, чем требуется для такого количества пострадавших», — сообщил он.

Губернатор заявил, что гуманитарная помощь находилась и в палатках на улицах, и в пунктах временного размещения для местных жителей.

«Вот дождь и замочил большое количество одежды», — рассказал Левченко в интервью РБК.

Глава Иркутской области объяснил, почему возглавил комиссию по ликвидации последствий паводка только спустя месяц.

«Федеральный закон говорит о том, что комиссию по ЧС должен возглавлять руководитель исполнительного органа власти, то есть председатель правительства, — констатировал он. — Не во всех регионах России разделены должности председателя правительства региона и главы региона. У нас в регионе это разделено».

Левченко добавил, что поправки президента, по которым глава региона должен возглавлять комиссию по ЧС, вступят в силу с начала 2020 года. После возражения Путина Левченко сразу взял на себя обязанности главы регкомиссии по ЧС.

В конце июня на Иркутскую область обрушился паводок. В зоне бедствия оказались более ста населенных пунктов, но больше всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. В результате ЧС погибли 25 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пострадали около 39 тысяч человек.