Подписчики обрушились на Дубцову за страсть к Photoshop

Москва, 31 июля. Подписчики обрушились с критикой на известную певицу Ирину Дубцову за ее страсть к редактированию фотографий через Photoshop.

Поводом для критики стал новый снимок звезды в Instagram. На нем Дубцова позирует перед зеркалом в красном платье с блестками. Однако вовсе не платье привлекло внимание фанатов, а лицо и шея певицы, на которых с помощью Photoshop были скрыты все неровности и морщинки.

«Это точно вы?», «Тонна фотошопа на плоском лице», — пишут подписчики в комментариях.

Отметим, что далеко не все заметили следы графического редактора на снимке. Многие пользователи, напротив, похвалили певицу за то, что она так хорошо выглядит.

Ранее сообщалось, что Дубцову заметили в обществе певца Николая Баскова, когда тот возвращался в Россию после проведенного на Сейшельских островах отпуска. Девушка выложила в Instagram видео, в котором они вместе с золотым голосом России едут в автобусе, очевидно, добираясь от самолета до аэропорта. Сам Басков впоследствии заявлял, что встретился со своей знакомой совершенно случайно.

Отметим, что обоих звезд связывают дружеские отношения, однако год назад некоторые СМИ сообщали о возможном романе между артистами.

Ирина Дубцова, которая некогда была солисткой группы «Девочки», получила известность после победы в телепроекте «Фабрика звезд». Она выпустила два студийных альбома. В разное время выступала с такими певцами, как Тимати, Сергей Лазарев, Валерия, Алсу и Ани Лорак.