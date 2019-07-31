ПФР пересчитает выплаты работающим пенсионерам

Москва, 31 июля. Пенсионный фонд России с 1 августа начнет перерасчет страховых выплат тем пенсионерам, которые работали в 2018 году. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте ПФР.

Отмечается, что перерасчет коснется тех пенсионеров, за которых в 2018 году поступали страховые взносы.

«В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии», — говорится в сообщении.

В Пенсионном фонде добавили, что увеличение выплаты в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года. Таким образом, максимальный размер прибавки составит 261,72 рубля. По предварительной информации ПФР, пенсии пересчитают около 14 миллионам пенсионеров. На эти цели в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено 10,6 миллиарда рублей.

Помимо этого, с 1 августа для пенсионеров будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. В ПФР пояснили, что перерасчет связан не столько с работой пенсионера, сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями. По данным фонда, перерасчет пенсионных накоплений коснется полумиллиона российских пенсионеров.

«Ежемесячные выплаты будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%», — говорится в сообщении ПФР.

Напомним, в августе 2019 года в России вступает в силу ряд законов, которые вносят существенные изменения в жизнь граждан страны. Подробнее о повышении пенсий, законе об ипотечных каникулах и новых правилах регистрации автомобилей можно узнать в обзоре Федерального агентства новостей.