Самолеты и вертолеты ВКС РФ в ближайшее время вылетят тушить горящие леса Сибири

Москва, 31 июля. Десять самолетов Ил-76 и десять вертолетов военно-транспортной авиации ВКС России в ближайшие часы вылетят в Красноярский край для тушения лесных пожаров.

О переброске авиагруппы Минобороны РФ в Сибирь по поручению президента России сообщили в пресс-службе военного ведомства. Уточняется, что все самолеты и вертолеты, которые вылетят в регион, оборудованы специальными водосливными устройствами.

Как сообщалось ранее, страшные лесные пожары начались в Восточной Сибири в середине июня. В эпицентре оказались Иркутская область, Красноярский край, Якутия. 29 июля в двух регионах был введен режим ЧС.

Известно, что сейчас в Красноярском крае действует одно из крупнейших в РФ учреждений по тушению лесных пожаров — Лесопожарный центр. В его штате более тысячи человек. Отметим, что большинство пожаров не тушат согласно приказу Минприроды от 2015 года. Согласно этому документу, региональные власти могут не ликвидировать лесные пожары, если они не угрожают населенным пунктам и если «прогнозируемые затраты на тушение превышают прогнозируемый вред».

По данным полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, по состоянию на 29 июля было зафиксированы уже более 200 очагов лесных пожаров общей площадью составляет свыше 1,6 млн гектаров.



