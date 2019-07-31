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Американский блогер разбился, снимая полет на параплане

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Американский блогер разбился, снимая полет на параплане

Вашингтон, 31 июля. Известный американский блогер Грант Томпсон, автор канала King of Random на YouTube, разбился, снимая видео про полет на параплане.

Как сообщает телеканал TMZ, блогер отправился полетать на параплане вечером в понедельник, но не вернулся домой. На следующий день его тело обнаружили в Сент-Джордже. Рядом находились парапланерное снаряжение и видеокамера.

Американский блогер разбился, снимая полет на параплане

Правоохранительные органы сообщили, что параплан Томпсона пропал с радаров. На его поиски направили вертолет. Следователи надеются, что видеозапись позволит прояснить причину гибели блогера.

По словам родственников погибшего, Томпсон обожал экстремальные виды спорта. Блогер занимался парапланеризмом в течение пяти месяцев.

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