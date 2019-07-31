Чем обернется для Вашингтона проигрыш Москве в «битве за Арктику»

Новая арктическая стратегия Пентагона двигает Америку вперед в освоении Арктики, однако этого недостаточно. Вашингтон проигрывает России и даже Китаю в этом регионе, пишет Хал Брэндс в Bloomberg. Политолог Константин Блохин считает, что проигрыш США в «битве» за Арктику обернется для Вашингтона потерей контроля над регионом и Южно-Китайским морем.

Как заявляет автор, Арктика – это регион, значение которого меняет геоэкономику и геополитику всего мира. Администрация президента США Дональда Трампа уделяет Арктике много внимания только на словах, но действий пока недостаточно, говорится в статье Bloomberg.

Брэндс добавляет, что Россия наращивает свои мощности и устанавливает контроль над ключевыми морскими маршрутами в Арктике. Также увеличивает активность в регионе и Китай.

В США тоже осознают важность Арктики, в том числе в случае возможного конфликта. По словам автора, Пентагон планирует проводить в регионе больше учений, собирается подготовить две экспедиционные бригады Корпуса морской пехоты для работы в арктических условиях, а также усилить сотрудничество с союзниками для обеспечения безопасности ключевых проходов между Гренландией, Исландией и Великобританией.

Однако у США есть проблемы. Автор статьи указывает на «зияющую пропасть между целями и ресурсами». По его словам, Россия имеет в распоряжении 14 ледоколов и шесть новых арктических баз. Арктические возможности Китая гораздо слабее, но они растут. А возможности освоения у США, как пишет Брэндс, просто отсутствуют, у страны есть всего один тяжелый ледокол.

Арктика является сокровищницей природных ресурсов, рассказывает научный сотрудник центра исследований проблем безопасности РАН, политолог и американист Константин Блохин.

«Во-первых, с каждым годом ресурсов в мире становится все меньше и меньше, поэтому ужесточается борьба за них. В таком случае главное внимание приковано именно к Арктике. Во-вторых, с таянием льдов освобождается северный морской путь. Это таяние приобретает очень быстрые масштабы и этот путь намного эффективней, чем через Суэцкий канал. Россия вместе с Китаем может эффективно использовать эти транспортные коммуникации», — заявил эксперт в беседе с Федеральным агентством новостей.

Эксперт отмечает, что на данный момент именно Северный морской путь является наиболее перспективным транспортным маршрутом в Арктике. Северо-западный проход, который находится между островами Северной Канады, почти на 500 морских миль длиннее, а условия навигации там сложнее. Поэтому США оспаривают российский контроль над Северным морским путем, ссылаясь на принципы свободы мореплавания, подчеркнул политолог.

Очевидно, что в США долгое время не рассматривали освоение Арктики как стратегическую задачу, говорит политолог.

«Этот регион не был у США в приоритете. В области освоения Арктики США уступает России в разы по количеству ледоколов. И нарастить эти темпы довольно-таки сложно даже для такой мощной экономики, как американская. Однако сейчас США наращивает военно-морской флот в Южно-Китайском море. Но в таком случае контролировать Арктику и Южно-Китайское море будет проблематично для США», — сообщил он.

В течение последних десяти лет американские ВМС неоднократно сталкивались с проблемами, которые касались ввода в строй новых военных кораблей, говорит политолог. Расходы на строительство 11 последних поступивших на вооружение головных судов в размере $8 млрд превысили запланированные суммы. Более того сотрудники аппарата ВМС заявили, что у американских судостроителей не хватает опыта для строительства боевых судов, предназначенных для действий в условиях Арктики, отметил эксперт.

В США должны определиться с направлением, полагает политолог.

«Но соревноваться с Россией Америке будет сложно. Россия превосходит США в этом регионе. Через Арктику идет кратчайшая траектория межконтинентальных баллистических ракет. <...> Таким образом, с точки зрения безопасности Арктика является важным регионом», — добавил Блохин.

В июле заместитель главы береговой охраны США вице-адмирал Дэниел Абель сказал, что Америке нужны шесть новых ледоколов, чтобы конкурировать с Россией в Арктике.

Ранее в Счетной палате США был подготовлен отчет, согласно которому представители Береговой охраны считают инвестиции России в энергетику, логистику и инфраструктуру вдоль Северного морского пути «фактором риска» и предсказывают увеличение вероятности «морских инцидентов» в Арктике.