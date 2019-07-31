В Госдуме объяснили причины гордости россиян военно-морским флотом страны

Две трети жителей России — а именно 67% — считают, что Военно-морской флот нашей страны является самым сильным в мире, об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом практически 90% респондентов уверены в том, что моряки в состоянии отразить любую угрозу.

Заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин, комментируя для Федерального агентства новостей статистику ВЦИОМ, обратил внимание на тот факт, что российский флот действительно является самым могущественным. Об этом говорит и тот факт, что в ближайшее время количество судов будет значительно увеличено.

«Данная статистика обусловлена реальным положением дел и прогрессивностью флота. На сегодняшний день обновление идет по многим статьям, в частности, насколько я помню, в ближайшее время будут введены в эксплуатацию восемь подводных ракетоносцев проекта «Борей», 54 надводных корабля, 16 подводных лодок различных модификаций», — перечисляет член нижней палаты российского парламента.

Собеседник ФАН обратил особое внимание на усиление Черноморского флота в Крыму.

«Активно укрепляется и развивается инфраструктура военно-морской базы Черноморского флота», — продолжает депутат Госдумы.

В заключение политик напомнил, что Россия уже не один век является страной с одним из самых мощных флотов, поэтому в оценках россиян нет ничего удивительного, они вполне закономерны.

«Жители России не могут всего этого не видеть. Еще со времен Петра I Россия — великая морская держава. События, которые сегодня имеют место, свидетельствуют о том, что существуют планы по модернизации флота на долгосрочную перспективу. Все эти компоненты подтверждают, что военно-морской флот России занимает первое место среди всех флотов мира», — подытожил Юрий Швыткин.

Напомним, весной 2013 года глава оборонного ведомства Сергей Шойгу рассказал о том, что военно-морской флот России получит до конца 2020 года 24 подводные лодки и 54 надводных корабля.