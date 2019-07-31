Подозреваемый в убийстве блогерши рассказал, почему он расправился с возлюбленной

Москва, 31 июля. Убитая на западе Москвы девушка-блогер Екатерина С., тело которой нашли в чемодане, постоянно подшучивала над своим возлюбленным и якобы унижала его мужское достоинство, заявил во время допроса подозреваемый Максим Г.

«Она мне говорила по поводу того, что у меня невкусная сперма, что я никакой, что мне не поможет ничего с моей внешностью. Там много, что было. Что мне не поможет ни пластика, ничего не поможет. Раньше еще было хуже», — заявил подозреваемый в убийстве девушки.

Мужчина сообщил, что во время последней встречи он собирался уже уходить, но попросил возлюбленную сделать кофе, но девушка отказала ему. По словам подозреваемого, он пошел делать кофе самостоятельно, но она продолжила подтрунивать над ним. Блогерша в ходе беседы заявила, что ему придется накопить деньги для встречи с ней, сообщил «Пятый канал».

Приятель подозреваемого в беседе с телеканалом «360» был удивлен, что его друг мог убить девушку. По его словам, Максим Г. «известен как человек отзывчивый, который всегда придет на помощь».

Знакомый предполагаемого убийцы вспомнил историю, как девушка взяла у Максима порядка 900 тысяч рублей и не вернула. По его словам, тогда друг даже ничего не предпринял.

«Он к девушкам относился посредственно всегда, он не мог убить. Для него девушки были — просто тело, и все», — добавил знакомый подозреваемого.

Как напомнила «Газета.ру», тело 24-летней девушки нашли в квартире дома по улице Пырьева. Хозяин квартиры обнаружил блогершу с перерезанным горлом в чемодане.