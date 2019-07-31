Первый день рождения больших панд в Московском зоопарке. ФАН-ТВ

В Московском зоопарке отметили первый день рождения больших панд. Диндин и Жуи прибыли из Китая в Москву 29 апреля. 30 июля Диндин исполнилось два года, а 31 июля Жуи — три года. Зоопарк отметил оба праздника 31-го, чтобы одновременно вручить пандам их подарки. Это торты из фигурного льда, украшенные бамбуком, яблоками и овощами, а также выжимкой из моркови, свеклы и шпината. Необычная форма тортов привлечет внимание Диндин и Жуи — как необычная игрушка.

«Сегодня мы празднуем первый их день рождения в Московском зоопарке. Диндин исполнилось два года, Жуи — три года. Наконец, прошел период адаптации, и мы очень рады, что теперь наша пара себя великолепно чувствует. Сейчас мы даже различаем, какие у них характеры, они совершенно разные. Диндин — светская леди, она очень, как настоящая девочка, любит, чтобы к ней было больше внимания. А Жуи, наоборот, он рубаха-парень. Он прибегает, и когда приходит в вольер, все посетители всегда довольны, потому что он обходит вольеры, подходит к посетителям, к стеклу как можно ближе. Сегодня мы им сделали подарки — два торта. Надеемся, что они им понравятся, и подарки в виде подарочных упаковок там бамбук их любимый. Я надеюсь, что они тоже запомнят этот свой день рождения у нас в Московском зоопарке» — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Сейчас панды живут в вольере со стеклянным ограждением. До этого они видели людей через ров или решетку. Их внутренние вольеры — подобие двухкомнатной квартиры с бассейном. Там они уже обжились. Следующая задача Московского Зоопарка — помочь пандам комфортно почувствовать себя на внешней территории. Жуи уже довольно неплохо обжился: активно гуляет, подходит к стеклам, за которыми стоят посетители. А вот леди Диндин еще немного стесняется. Хотя в наружный вольер они вышли в течение двух недель после переезда в Москву, у Жуи это заняло меньше недели. Сотрудники зоопарка натягивали тогда на вольер ткань и постепенно спускали ее, чтобы не доставить стресс пандам.

«Вольеры у них установлены как двухкомнатные квартиры. У одного и другого есть двухкомнатные внутренне павильоны с бассейном. И есть уличные вольеры, куда они могут тоже выходить, с различными лазилками, лестницами, специально мы установили качели. Сначала они побаивались уличных вольеров, а сейчас могут находиться здесь совершенно спокойно. Этого мы и добивались, чтобы не было никакой боязни, чтобы не было боязни посетителей. Изначально, когда они приехали, вольеры были закрыты плотной тканью, и мы очень аккуратно и бережно спускали ткань, чтобы не дай бог они не испугались, и не было никакого стресса у них», — вспоминает Светлана Акулова.

Чтобы пандам было еще комфортнее, зоопарк регулярно предлагает им новые развлечения. На качели, установленные в начале июля, Жуи забирается во время кормлений и с огромным энтузиазмом раскачивается.