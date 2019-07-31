Российские модельеры оценили идею бренда одежды от AliExpress

Москва, 31 июля. Модельер Вячеслав Зайцев заявил, что он не против сотрудничества с китайской торговой площадкой AliExpress, которая намерена создать собственный бренд одежды вместе с российскими дизайнерами. По его словам, многие недооценивают китайскую одежду, а она, между тем, ничем не уступает западным брендам в плане моды.

«В России много есть дизайнеров, художников своих. Я считаю, что надо дать заводы и содействие. Китайские дизайнеры совершенно спокойно могут делать люксовую одежду», — пояснил модельер телеканалу 360.

Аналогичную точку зрения высказала дизайнер одежды Виктория Чертина. По ее словам, многие итальянские марки имеют собственные производства в Китае. Кроме того, многие китайские заводы просто скупают западные бренды. Чертина также отметила, что она, как и Зайцев, готова поучаствовать в эксперименте AliExpress, если ей поступит такое предложение.

Ранее стало известно, что китайская компания намерена выпустить лимитированную коллекцию одежды вместе с российскими дизайнерами. Все это делается для того, чтобы показать молодым людям, что покупать на AliExpress «не страшно».