Правозащитник просит прокуратуру проверить особняк Пугачевой и Галкина в Грязи

Москва, 31 июля. Юмориста Максима Галкина и примадонну российской эстрады Аллу Пугачеву заподозрили в нарушениях норм при строительстве своего замка в подмосковной деревне Грязь.

Проверить их действия региональную прокуратуру попросил юрист и правозащитник Ярослав Михайлов. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети «Вконтакте». В своем обращении Михайлов указал на то, что замок звездной четы имеет недопустимую для индивидуального жилья высоту, а контролирующие органы почему-то закрывают на это глаза.

Юрист подчеркнул, что «вопросы имеются не к Галкину, а к должностным лицам, игнорирующим нарушение законности «звездой»нашей эстрады». По данным «Федерал Пресс», замок превышает три надземных этажа и допустимую высоту в 20 метров

Как отмечает «Московский комсомолец», этот правозащитник уже не в первый раз атакует деятелей российского шоу-бизнеса. Например, в 2015 году он пожаловался в полицию на певицу Земфиру, заявив, что она якобы оскорбила некого гражданина Ростова-на-Дону во время своего концерта в этом городе в 2013 году. В итоге Земфиру обязали выплатить ростовчанину более 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Ранее газета KP.RU узнала, в какую стоимость Галкину обходится содержание особняка в деревне Грязь. Так, в 2016 году, по данным издания, размер налога на имущество, которое заплатил телеведущий, составил 10 млн рублей. Но есть еще и ежемесячные коммунальные траты. Так, электричества такой замок «съедает» примерно на 5000 рублей в месяц, квитанция за газ выходит почти на 20 тысяч рублей. Помимо этого, пара нанимает и работников для уборки бассейна, дома, охраны территории. Для этих целей, как утверждает газета, Пугачева с Галкиным часто нанимают местных жителей. Они готовы трудится за 500 рублей в день.