Москва, 31 июля. Журналисты узнали, сколько зарабатывает продюсер и музыкант Бари Алибасов. Согласно данным 2-НДФЛ, за четыре месяца 2018 года он получил 3,47 миллиона рублей.

Стало известно, сколько зарабатывает Алибасов. Выяснилось, что в сентябре прошлого года Алибасов заработал 115 тысяч рублей, в октябре — 57,5 тысячи. Как пишет KR.Ru, в ноябре его доход увеличился до миллиона 725 тысяч рублей благодаря фильму НТВ о свадьбе Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. В декабре 2018 года продюсер получил 1,15 миллиона рублей. При этом принадлежащая Алибасову фирма «Бариал» имеет нулевой доход.

Напомним, 4 июня заслуженный артист России по ошибке выпил жидкость для прочистки труб «Крот». Продюсера доставили в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Как рассказывал сын музыканта Бари Алибасов — младший, его отец принял химическую жидкость за напиток.

Продюсеру незамедлительно промыли желудок, медики диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Несколько дней музыкант находился в состоянии медикаментозного сна, после чего пришел в себя.

После инцидента высокопоставленные друзья Алибасова-старшего из Казахстана предложили сыну продюсера полностью организовать отцу лечение в горном районе страны, со всеми необходимыми врачами.

Ранее конфликт между музыкальным продюсером Бари Алибасовым и его диетологом Марият Мухиной произошел в подъезде у квартиры артиста 20 июня, инцидент попал на видео.

Как рассказал сам продюсер, Мухина заявила, что пережившему серьезное отравление Алибасову якобы не оказывается квалифицированная медицинская помощь, он «голодает, а родственники удерживают его в квартире» на Мерзляковском переулке.

Алибасов и его родственники опровергли слова диетолога и сообщили о скандале в полицию. Музыкант подчеркнул, что он идет на поправку, а слова Мухиной не соответствуют действительности.

В частности, опроверг он слова о голодании, отметив, что соблюдает рацион, рекомендованный ему медиками из НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Заявление Мухиной, по его словам, было сделано после того, как Алибасов и его родные решили отказаться от какой-либо помощи с ее стороны. Они заподозрили, что диетолог под видом помощи дает продюсеру психотропные препараты. Музыкант сообщил, что Мухина оказывала ему услуги и до госпитализации.

Музыкант сообщил, что уже сдал анализы на наличие в организме психотропных веществ. Он заверил, что, в случае их обнаружения, обратится в правоохранительные органы.