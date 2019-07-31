Зеленский назвал «ужасом» свой гипсовый бюст

Киев, 31 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его «ужасом».

Во время визита президента Украины в Чебоксары съемочная группа телеканала «1+1» попыталась подарить Зеленскому его гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя.

«Где вы это взяли? Это ужас, — отреагировал Зеленский. — Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно».

Глава Украины попросил журналистов «больше такого не делать».

Напомним, ранее один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов заявил о запуске с 25 июля продаж гипсовых бюстов Зеленского. Сам президент Украины еще в ходе церемонии инаугурации в мае заявил, что хочет, чтобы у украинских чиновников в кабинетах висели не его портреты, а членов семьи.

«Президент не икона, президент – это не портрет», — объяснил Зеленский.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продажа гипсовых бюстов Зеленского может привести к формированию культа личности.

Отметим, бюст действующего президента Украины изготовлен из скульптурного гипса и покрыт тремя слоями лака, а также сусальным золотом. Высота фигурки составляет 23 сантиметра, вес — 2,5 килограмма. Стоимость бюста Зеленского достигает 2 тысячи гривен или 78 долларов.