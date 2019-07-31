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Зеленский назвал «ужасом» свой гипсовый бюст

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Зеленский назвал «ужасом» свой гипсовый бюст

Киев, 31 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, назвав его «ужасом».

Во время визита президента Украины в Чебоксары съемочная группа телеканала «1+1» попыталась подарить Зеленскому его гипсовый бюст с отпечатком красной помады от поцелуя.

«Где вы это взяли? Это ужас, — отреагировал Зеленский. — Я это увидел в Интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно».

Глава Украины попросил журналистов «больше такого не делать».

Зеленский назвал «ужасом» свой гипсовый бюст

Напомним, ранее один из популярных на Украине сайтов интернет-аукционов заявил о запуске с 25 июля продаж гипсовых бюстов Зеленского. Сам президент Украины еще в ходе церемонии инаугурации в мае заявил, что хочет, чтобы у украинских чиновников в кабинетах висели не его портреты, а членов семьи.

«Президент не икона, президент – это не портрет», — объяснил Зеленский.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что продажа гипсовых бюстов Зеленского может привести к формированию культа личности.

Отметим, бюст действующего президента Украины изготовлен из скульптурного гипса и покрыт тремя слоями лака, а также сусальным золотом. Высота фигурки составляет 23 сантиметра, вес — 2,5 килограмма. Стоимость бюста Зеленского достигает 2 тысячи гривен или 78 долларов.

 

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