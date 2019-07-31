Американцы «законсервировали» ИГ* в лагере «Аль-Хол», чтобы продолжить разрушение Сирии

Действующая на территории Сирии коалиция во главе с США якобы опасается возникновения новой волны терроризма, источником которой могут стать лагеря беженцев, такой как контролируемый проамериканскими силами «Аль-Хол» в провинции Хасака. Как заявил замкомандующего коалицией генерал-майор Алекс Гринкевич, в лагере «Аль-Хол» есть многочисленные идеологи группировки «Исламское государство1», которые пропагандируют идеологию организации новому поколению джихадистов.

Об этом Гринкевич рассказал, когда его попросили прокомментировать попавшую в интернет видеозапись, на которой беженцы в «Аль-Холе» приветствуют поднятый над лагерем флаг ИГИЛ1.

«Для меня реальная опасность состоит в том, что это — следующее поколение ИГИЛ, которое программируется прямо там, в этом лагере, — отметил генерал-майор. — Я считаю это наибольшим долгосрочным стратегическим риском для всей международной кампании против ИГИЛ».

Гринкевич предупредил о том, что пребывающий в состоянии гуманитарной катастрофы лагерь на северо-востоке Сирии и другие подобные ему объекты становятся очагами экстремистской идеологии, в то время как США планируют вывести свои войска из Сирии. Очевидно, что речь Гринкевича должна была продемонстрировать официальную позицию Пентагона: выводить оккупационные силы нельзя!

«Прямо сейчас в «Аль-Холе» есть район, значительное число жителей которого, я бы сказал, являются ярыми идеологами ИГИЛ», — заявил Гринкевич.

В лагере, население которого превышает 70 тысяч человек, очень много женщин с детьми — бывших жен боевиков ИГИЛ (группировка запрещена в РФ). По словам американского генерала, коалиция США очень серьезно недооценила количество боевиков и их семей, которые оставались в долине Евфрата в последние дни большой операции западного альянса против ИГ1.

Стоит вспомнить, что начиная с 1979 года, когда советские войска приступили к выполнению интернационального долга в Афганистане, Соединенные Штаты были неоднократно уличены в создании и финансировании всевозможных террористических организаций по всему миру. Среди них — афганские моджахеды, «Аль-Каида»1 (группировка запрещена в РФ), и «Исламское государство», которое получило немалую негласную поддержку от США. К этому же кругу относятся и созданные при непосредственном участии США бандформирования «Новой сирийской армии» в районе военной базы «Ат-Танф», незаконно размещенной США на юге Сирии. Эти удобные «карманные армии», не подчиняющиеся никаким законам и правилам, американцы заботливо взращивают, не стыдясь и не жалея денег на привлечение специалистов из других стран.

Военный руководитель такого уровня, как Гринкевич, прекрасно знает кто, где и кого финансирует. Его заявления — попытка переложить ответственность за очередное «детище» США, контроль над которым был утрачен.

США в очередной раз создали и вскормили неуправляемое чудовище и теперь сами не знают, что с ним сделать. Проще всего в такой ситуации было публично предупредить мир, что «страшное зло вновь поднимает голову», после чего предоставить другим возможность выполнить грязную работу за себя.

В том, что США заботливо сохраняют возможности для нового всплеска терроризма в Сирии, нет ничего удивительного, считает директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов. Это лежит в основном русле американской политики в отношении Сирии, заявил он в беседе с Федеральным агентством новостей, — ни в коем случае не допустить, чтобы ситуация в стране урегулировалась прежде, чем будет смещен законный президент Башар Асад.

«Соединенные Штаты будут продолжать эту политику «консервирования» террористов для того, чтобы использовать их в нужный момент. Штаты в значительной степени потеряли сейчас свои позиции на Ближнем Востоке и не могут повлиять на ситуацию в Сирии, как не стараются. Однако боевики остались как удобный инструмент, который могут потом использовать для решения различных задач. А самая главная их задача — не допустить полного восстановления государственности Сирии и восстановления порядка, законности и мирной жизни там, — подчеркнул Коновалов. — Им это не выгодно, им это не надо — им нужно, чтобы конфликт тлел, периодически вспыхивая. Также американцы будут пытаться всяческими методами сбросить Башара Асада».

Собеседник ФАН подчеркнул, что терроризм будет вновь и вновь угрожать странам Ближнего Востока до тех пор, пока группировки получают поддержку и финансирование извне.

«Понимаете, терроризм это такая гидра — отрубаешь одну голову, возникает еще несколько. А возникают они по простой причине — всегда идет подпитка от определенных сил, которым эти террористы нужны. Нужды для того, чтобы рушить государства, для того, чтобы проводить грандиозные финансовые махинации, устраивать потрясения на биржах с помощью таких группировок, контролировать цены на нефть, убирать «ненужных» политических деятелей и политические режимы. Причин очень много, — напомнил Иван Коновалов. Поэтому борьба с терроризмом всегда имеет, скажем так, характер «ничьи» — и именно из-за того, что есть государства, которые поддерживают террористов. И в первую очередь это Соединенные Штаты».

1 Организация запрещена на территории РФ.