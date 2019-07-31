Пентагон готовится к развертыванию войск США в Европе

Вашингтон, 31 июля. Министерство армии США (входит в состав Пентагона) ищет подрядчиков для переброски и развертывания войск в Европе. Соответствующая заявка размещена на официальном сайте госзакупок США в июле и регулярно обновляется.

В документе указано, что министерство армии намерено заключить контракт на перевозки людей и тяжелых военных грузов в интересах оперативного объединения Сухопутных войск США в Европе. Целью контракта заявлено оперативное обеспечение передислокации и развертывания войск, также транспортной поддержки основных военных учений. Указанные маршруты затрагивают почти всю Европу: от Великобритании до Прибалтики.

Американское ведомство намерено получить в рамках контракта линейку подъемных кранов грузоподъемностью от 30 до 300 тонн. Перевозить технику по странам Европы планируется с помощью коммерческих тягачей с трейлерами.

Кроме того, для перемещения личного состава министерство армии США намерено получить автобусы вместимостью от восьми до 70 пассажиров. При этом и к транспортным средствам, и к их водителям предъявлены достаточно жесткие требования.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в течение четырех лет страны Североатлантического альянса вложили в инфраструктуру по обеспечению военной мобильности в Европе более двух миллиардов евро. Идея создания «военного Шенгена» принадлежит экс-командующему сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанту Бену Ходжесу. Американский военнослужащий заявлял, что войска и техника НАТО должны перемещаться по территории ЕС «столь же быстро, как и мигранты».