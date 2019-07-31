Эксперт рассказал, как сделка РФ и Турции по С-400 разрушает устоявшиеся мировые правила

Сделка России и Турции по С-400 разрушает устоявшиеся мировые правила. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная дипломатия» Евгений Валяев.

Вторая волна поставок

Турция ожидает, что вторая очередь поставок российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 может начаться уже в 2020 году. Об этом сообщает турецкая газета Cumhuriyet, ссылаясь на заявления главы секретариата оборонной промышленности Турции Исмаила Демира.

«Вторая часть поставок С-400 может начаться в следующем году. Американцы не сделали никаких технических заявлений, которые бы поддержали их аргумент, что С-400 и F-35 не смогут работать вместе», — заявил Демира.

Он добавил, что Турция полностью управляет С-400. Поэтому не может быть сделано ничего, чего не хочет сама Турция.

«Аргумент, что С-400 не обладает способностью к перехвату баллистических ракет, неверен. У С-400 есть способность к перехвату баллистических ракет», — добавил Демир.

Напомним, покупка современных зенитно-ракетных комплексов С-400 спровоцировала международный скандал между Турцией и США. Вашингтон требовал отказаться от сделки и предложил взамен приобрести американские комплексы Patriot. В случае отказа Штаты не исключали возможности задержания или вообще отмены продажи Турции новейших истребителей F-35, но Анкара отказалась идти на уступки.

Сделка Турции и России

Как отметил Евгений Валяев, последовательная позиция Турции по закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 — одна из самых больших удач России во внешней политике за последнее время. Эту сделку трудно переоценить. И её плюсы лежат не столько в сфере финансовой выгоды, сколько в сфере международных отношений вообще. Эта сделка разрушает устоявшиеся мировые правила торговли вооружениями и показывает пример, как можно поступать в случае, если в мире все вводят взаимные санкции.

«Турция показала пример, что такое страна с полноценным национальным суверенитетом. Это касается и выбора союзников и партнеров, это касается и следования режиму международных санкций. Турция, у которой разладились отношения с Брюсселем и Вашингтоном, увидела в России, с которой у нее также складывались сложные отношения, пример надежного союзника», — пояснил Евгений Валяев.

Эксперт заметил, что не нужно строить иллюзий по поводу того, что союзнические отношения России и Турции — это константа. Нет, эти отношения могут снова охладеть и даже испортиться. И это нормально. Ведь, если это случится, то это произойдет по объективным причинам, из-за позиций двух стран с национальным суверенитетом — России и Турции, — а не по желанию каких-то других мировых игроков.

«На данный момент объективных предпосылок к ухудшению российско-турецких отношений просто не существует. Страны смогли преодолеть тот кризис, вызванный уничтожением ВВС Турции над Сирией российского бомбардировщика Су-24 в ноябре 2015 года, сделав из того происшествия важные для себя уроки. Один из основных — страны с национальным суверенитетом должны держаться вместе», — добавил Евгений Валяев.

По словам аналитика, Турция ведет свою политику очень дерзко. Даже российские шаги по сравнению с ее покажутся куда более мягкими и дипломатичным. Закупая С-400, турки прекрасно понимали, как это не понравится Вашингтону. Это и произошло. Государственный департамент США до последнего не прекращал попыток сдержать закупку российского вооружения, а после закупки поставил цель предотвратить развертывание этой системы. Но Турция не остановилась на этом, а начала геологическую разведку в территориальных водах Кипра, что вызвало протесты у Евросоюза. ЕС пригрозили Турции санкциями за этот шаг, но в ответ получили от Анкары жесткий ответ – Турция приостановила соглашение с ЕС о реадмиссии мигрантов, напомнил политолог.

«Турция всячески показывает, что не будет вести диалог на языке санкций и давления. Этому ее научила во многом позиция России на внешней арене. Но не нужно считать, что поведение России и Турции угрожает международной стабильности. Наоборот, именно такие примеры доказывают существование многополярного мира, и того, что язык санкций не приводит ни к чему хорошему. Мировое сообщество должно избавиться от языка санкций, мировые игроки должны уважать национальный суверенитет друг друга и выстраивать отношения на общих правилах, которые еще предстоит выработать заново. Турция и Россия делают для оформления этих новых правил на сегодняшний день больше остальных», — заключил Евгений Валяев.

Ранее в Госдуме вслед за С-400 предложили Турции замену американскому F-35. Если США не могут или не хотят поставлять Анкаре авиационную технику, она всегда может закупить ее в России, считает депутат Андрей Красов.