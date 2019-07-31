Появилось видео запуска ракеты «Союз» с кораблем «Прогресс МС-12» с «Байконура»

Москва, 31 июля. Ракета-носитель «Союз» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с космодрома «Байконур» к Международной космической станции. Опубликовано видео старта.

«Союз-2.1а» стартовал с площадки №31 «Байконура» в 15.10 по московскому времени. Грузовой корабль доставит на МКС более тонны топлива, 420 килограмм воды и 1,2 тонны продовольствия для экипажа. Космический грузовик отделился от третьей ступени ракеты и взял курс на МКС. Стыковка со станицей запланирована на 18.35.

Грузовик «Прогресс МС-12» стал третьим кораблем, который направился к МКС по сверхкороткой двухвитковой схеме. Стандартная схема состоит из 50 витков, а полет длится 50 часов. Стоит отметить, что это уже 13-й пуск Роскосмоса в 2019 году.